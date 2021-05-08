29 Nisan itibariyle ülkemizde tam kapanma yasağı uygulanacağı bildirildi. Birçok vatandaş bu tam kapanma sürecinde ne yapacağını bilmiyor. Ancak, hiç üzülmeyin çünkü Netflix Türkiye çeşitli film içerikleriyle bu endişenizi azaltacaktır. Biz de sizler için bu yıl çıkacak birbirinden güzel Netflix filmlerini bir araya getirdik.

2021'de her hafta bir film yayınlayacağını duyuran Netflix, bu yıl söz konusu filmler arasında kendi yapımlarının sayısını artıracak gibi görünüyor.

Netflix orijinali olarak bu yıl yayınlanacak 17 film var ve listede sadece ABD'de değil, Hindistan ve Almanya gibi diğer ülkelerde çekilen filmler de bulunuyor. 2021 yılının Netflix filmlerine birlikte bakıyoruz.

2021'de yayınlanacak Netflix filmleri:

Ve Yarın Tüm Dünya (Und morgen die ganze Welt): 6 Mayıs

Yol Yorgunu (Meel Patthar): 7 Mayıs

Canavar (Monster): 7 Mayıs

Oksijen (Oxygène): 12 Mayıs

Bütün Kızlar Adına (I Am All Girls): 14 Mayıs

Ferry: 14 Mayıs

Penceredeki Kadın (The Woman in the Window): 14 Mayıs

Sevgi Sınır Tanımaz (Sardar Ka Grandson): 18 Mayıs

Ölüler Ordusu (Army of Dead): 21 Mayıs

Baggio: 26 Mayıs

Carnaval: 2 Haziran

Dans Kraliçeleri (Dancing Queens): 3 Haziran

Uyanış (Awake): 9 Haziran

Tek Çare Aşk (Resort to Love): 29 Temmuz

Delidolu 3 (The Kissing Booth 3): 11 Ağustos

Tatlı Kız (Sweet Girl): 20 Ağustos

Diana: 1 Ekim

Ve Yarın Tüm Dünya

Çıkış Tarihi: 6 Mayıs

Türü: Suç, Dram, Romantik

Oyuncular: Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

Dakika: 1 saat 51 dakika

Julia Von Heinz tarafından yönetilen film bir Alman-Fransız siyasi filmidir. Antifaşist bir gruba katılan hukuk öğrencisinin hikayesini anlatan bu film, fragmanı izledikten sonra birçok izleyicinin dikkatini çekecek gibi duruyor. Hukuk öğrencisinin kendini giderek tehlikeli durumlarda bulması filmin sürükleyiciliğini de arttırıyor.

Yol Yorgunu (Meel Patthar):

Çıkış Tarihi: 7 Mayıs

Türü: Dram

Oyuncular: Lakshvir Saran, Suvinder Vicky

Dakika: 1 saat 38 dakika

Hint yapımı olan bu filmde, tecrübeli bir kamyoncudan genç bir şoförü eğitmesi istenir ancak yeni yaslı kamyoncu için bu çokta kolay olmayacaktır çünkü yeni stajyer yüzünden kendi işi tehdit altında kalır ve işini kaybetme gerçeğiyle karşı karşıya gelir.

Canavar (Monster)

Çıkış Tarihi: 7 Mayıs

Türü: Suç, Dram

Oyuncular: Kelvin Harrison Jr., John David Washington, Jennifer Ehle

Dakika: 1 saat 38 dakika

Kitaptan uyarlanan bu filmde ana karakter Steve Harmon, Harlem’de yaşayan 17 yaşında bir gençtir. Okulda gayet başarılı olan bu genç cinayetle sonuçlanan bir soygunun zanlısı olduğu gerekçesiyle suçlanır. Bu yüzden hayatının geri kalanını hapiste geçirmekle yüzleşir ve onu çoktan yargılamış olan adalet sistemine karşı masumiyetini kanıtlama mücadelesi verir. Savcı tarafından ‘Canavar’ olarak adlandırılan Steve masumiyetini kanıtlayabilecek mi büyük bir merak konusu.

Oksijen (Oxygène):

Çıkış Tarihi: 12 Mayıs

Türü: Fantezi, Bilim Kurgu

Oyuncular: Melanie Laurent, Mathieu Amalric, Marc Saez

Dakika: 1 saat 40 dakika

Kriyojenik bir odada uyanan ve oraya nasıl geldiğini hatırlamayan bir kadının kendisinin kim olduğunu hatırlamaya çalışmasına tanıklık ediyoruz. Tek sıkıntısı nerede olduğu veya oraya nasıl geldiği de değil aynı zamanda kendisinin kim olduğunu oksijeni tükenmeden hatırlamaya çalışması gerekmektedir. Netflix'in bu orijinal içeriği fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı

Bütün Kızlar Adına (I Am All Girls):

Çıkış Tarihi: 14 Mayıs

Türü: Dram, Gizem

Oyuncular: Erica Wessels, Hlubi Mboya, Deon Lotz

Dakika: 1 saat 47 dakika

Netflix’in bu sene çıkacak olan bir diğer filmi Bütün Kızlar Adına, özel suç araştırmacısı olan dedektifin çocuk kaçakçılığı yapan bir örgütün liderlerini öldüren katilin peşine düşmesine değinir. Katili yakalamaya çalışırken onunla beklenmedik bir bağ kurar.

Ferry

Çıkış Tarihi: 14 Mayıs

Türü: Aksiyon, Suç

Oyuncular: Frank Lammers, Elise Schaap, Huub Stapel

Dakika: 1 saat 46 dakika

Orijinal Netflix film içeriği olan bu yapımda, Ferry Bouman karakteri uyuşturucu imparatorluğunu kurmadan önce çetelerine yapılan saldırının intikamını almak için memleketine döner. İntikam planını uygularken yaşadıklarına şahit oluyoruz. Bir noktada sadakatini zorlayan bir kararla karşı karşıya gelen Ferry hayatını değiştirecek olan bir aşkla da sınanacaktır.

Penceredeki Kadın (The Woman in the Window):

Çıkış Tarihi: 14 Mayıs

Türü: Dram, Gerilim

Oyuncular: Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie

Dakika: 1 saat 40 dakika

Agorafobisi yüzünden evden çıkamayan psikolog bir kadının yeni komşularını gözetlemesiyle başlamaktadır. Dünyasını küçük bir pencereye sığdıran bu kadın, onları gözetlerken acımasız bir suça tanık olacağının farkında değildir.

Sevgi Sınır Tanımaz (Sardar Ka Grandson):

Çıkış Tarihi: 18 Mayıs

Türü: Romantik Komedi, Dram

Oyuncular: Neena Gupta, Arjun Kapoor, Rakul Preet Singh

Dakika: 2 saat 19 dakika

Mayıs ayında çıkacak bir başka Hint yapımı olan bu film, komedisiyle herkesi eğlendirecek gibi duruyor. Sadık bir torun, hasta büyükannesinin son dileğini gerçekleştirmek için bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğun oldukça karmaşık ve komik sonuçları olacaktır.

Ölüler Ordusu (Army of Dead):

Çıkış Tarihi: 21 Mayıs

Türü: Aksiyon, Korku

Oyuncular: Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick

Zack Synder'in yönetmenliğini yaptığı Ölüler Ordusu, fragmanıyla ve konusuyla daha şimdiden seyircilerini etkilemeyi başardı. Film, Las Vegasta ortaya çıkan bir zombi salgınının ardından, bir grup paralı askerin şimdiye kadarki en büyük soygunu gerçekleştirmek için karantina bölgesine gitmesini anlatır. Aksiyon sahneleriyle birçok insanı heyecanlandıracak gibi duruyor.

Baggio:

Çıkış Tarihi: 26 Mayıs

Türü: Biyografi, Dram, Spor

Oyuncular: Andrea Arcangeli, Valentina Belle, Thomas Trabacchi

Dakika: 1 saat 31 dakika

Eğer futbola karşı bir ilginiz varsa bu Netflix filmi tam size göre. İtalyan futbolcu Roberto Baggio’nun hayatını ele alan bu filmi seveceğinizi düşünüyoruz. Bu film sayesinde kendisinin 22 yıllık kariyerini ve futbola başlarken ilk zamanlarda nasıl zorlandığını göreceğiz. Sadece oynarken yaşadığı sıkıntıları değil aynı zamanda bazı teknik direktörlerle yaşadığı anlaşmazlıklara da yer veriyor.

Carnaval

Çıkış Tarihi: 2 Haziran

Türü: Komedi

Oyuncular: Lipy Adler, Nikolas Antunes, Giovana Cordeiro

Dakika: 1 saat 34 dakika

Brezilya yapımı olan bu Netflix filmi izleyicilerini komedisiyle fazlasıyla eğlendireceğe benziyor. Bir fenomenin yaşadığı ayrılıktan sonra arkadaşlarıyla beraber ücretsiz olan Bahiadaki karnavala katılmasını anlatıyor.

Bu gezi sayesinde hayatın sadece sosyal medya beğenilerinden ibaret olmadığının farkına varır. Bahiada çekilen renkli ve eğlence dolu sahneler sayesinde herkes özlediği o yazın sıcaklığını hissedecektir.

Dans Kraliçeleri (Dancing Queens):

Çıkış Tarihi: 3 Haziran

Türü: Komedi, Dram

Oyuncular: Mattias Nordkvist, Rakel Warmlander, Christopher Wollter

Dakika: 1 saat 50 dakika

İsveç takımadalarında yaşayan 23 yaşındaki Dylan Petterson'un dansa olan isteği ve arzusunu görüyoruz. Zor durumda olan bir drag klübünde sahne almak için erkek kılığına girer. Komik sahneleriyle herkesi güldüreceği gibi dans sahnelerinde de herkesi harekete geçmeyi istetecek bir etkisi olacaktır.

Uyanış (Awake):

Çıkış Tarihi: 9 Haziran

Türü: Bilim Kurgu, Gerilim

Oyuncular: Ariana Greenblatt, Jennifer Jason Leigh, Shamier Anderson, Gina Rodriguez

Dakika: 1 saat 36 dakika

Mark Raso tarafından yönetilen Uyanış filmi Netflix’in merakla beklenen dizileri arasında yerini aldı bile. Henüz fragmanın yayınlamamasına rağmen bu sene Haziran ayında çıkacak olan Uyanış filminin, dünya çapında yaşanan bir olayın etkilerini içeren konusu vardır. Bu olay elektronik aletlerin ve insanların uyuyabilme yetkilerini kaybetmesine neden olmuştur.

Ayrıca başrollerin arasında Jane The Virgin dizisi ile Altın Küre ödülünü kazanan Gina Rodriguez de var. Kendisinin canlandırdığı karakterin kızı ise, dünyaya hakim olan bu kaosu durdurmak için tek tedavidir.

Tek Çare Aşk (Resort to Love):

Çıkış Tarihi: 29 Temmuz

Türü: Romantik Komedi

Oyuncular: Christina Milian, Alexander Hodge, Sinqua Wills

Müzik kariyerinin çöküşü ardından, Erica lüks bir adada isteksiz bir konser vermesiyle birlikte kendini eski nişanlısının düğününde insanları eğlendirmek için işe alınırken bulur.

Delidolu 3 (The Kissing Booth 3)

Çıkış Tarihi: 11 Ağustos

Türü: Romantik Komedi

Oyuncular: Joey King, Joel Courtney, Jacob Elordi

Sıkı durun çünkü Netflix’in en beğenilen filmlerinden biri olan Delidolu’nun üçüncü devam filmi bu sene çıkıyor. Geçen sene ikincisi yayınlanan bu film yine kimseyi şaşırtmadı! Herkes tarafından ilgiyle karşılandığı için üçüncü filmin çekimlerine başlanmıştı.

Delidolu serisinin ikinci filminde karakterlerin lise son sınıfta üniversite seçimlerini yapmaya çalıştıkları döneme odaklanıyorduk. Orijinal Netflix film içeriği olan bu üçüncü seride ise, ana kahramanların üniversite hayatlarına tanık olacağız gibi duruyor.

Tatlı Kız (Sweet Girl):

Çıkış Tarihi: 20 Ağustos

Türü: Aksiyon, Dram, Gerilim

Oyuncular: Katy M. O'Brian, Jason Momoa, Michael Raymond-James

Dakika: 1 saat 36 dakika

Game of Thrones, Aquaman ve Frontier gibi birçok başarılı yapımda rol almış Jason Momoa, yine iddialı bir filmle gündeme gelecek gibi duruyor. Filmin henüz fragmanı yayınlanmadı.

Ancak filmin konusundan kısa bir şekilde bahsedecek olursak; Jason Momoa eşinin ölümünden sonra yıkılmış bir koca karakteriyle karşımıza çıkıyor. Karısının ölümünden sorumlu olan kişilerden intikam almak ve adaleti sağlamak istiyor. Bu sırada geride ailesi olarak kalan kızını da korumaya yemin eder.

Diana

Çıkış Tarihi: 1 Ekim

Türü: Biyografi, Müzikal

Oyuncular: Jeanna de Waal, Erin Davie, Roe Hartrampf

Aslında Broadway'de sahnelenmesi beklenen ancak pandemi dolayısıyla prodüksiyonunun ertelenmesinin sonucunda Netflixte yayınlanacağı duyuruldu. Bu müzikal film, Prenses Diana'nın hayatına farklı bir pencereden bakmamızı sağlayacaktır.

Netflix, bizlere bu sene filmler açısından oldukça zengin seçenekler sunuyor. Pandemi zamanlarında en keyifle yapılan aktivitelerden birisi film izlemek olduğundan dolayı sizler için 18 tane Netflix orijinal film içeriğini bir araya topladık. Gerek konularıyla gerekse de oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir sürü Netflix filmi var.

Peki, bu filmler arasından sizin ilginizi en çok çeken hangisi oldu? Sizce bu filmler arasından izleyiciler tarafından en çok hangisi beğenilecek? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyoruz. Bu ve bunun gibi içerikleri seviyorsanız Webtekno’yu takipte kalın.