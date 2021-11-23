Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olarak olarak bilinen Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen ödül töreni, bu yıl gösterişli bir şekilde yapıldı. ABD dışında üretilen yapımlara dağıtılan ödüller arasında, Türkiye'de tanınan bir yapıma da yer verildi.
Emmy Ödülleri, aralarında en iyi erkek ve sanatçıların, belgesellerin, komedi ve dram gibi dizilerin olduğu toplam 11 kategoride dağıtıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu kategorilerin neler olduğuna ve kategorilerdeki kazananlara hep birlikte bakalım.
İşte Uluslararası Emmy Ödülleri 2021 kazananları
- Sanat programlama kategorisinin kazananı:
- Kubrick By Kubrick (Fransa yapımı belgesel)
- En iyi kadın oyuncu:
- Hayley Squires (Adult Material isimli dizi ile)
- En iyi erkek oyuncu:
- David Tennant (Des isimli dizi ile)
- Short-Form kategorisindeki en iyi yapım:
- INSiDE (Yeni Zelanda yapımı)
- ABD İngilizcesi'nin kullanılmadığı en iyi program:
- 21. Latin Grammy Ödül Töreni
- En iyi belgesel:
- Hope Frozen: A Quest to Live Twice (Netflix'te izlenebilir)
- En iyi doğaçlama eğlence programı:
- The Masked Singer
- En iyi mini dizi:
- Atlantic Crossing (Tarihi drama)
- En iyi pembe dizi:
- The Song of Glory (Çin yapımı)
- En iyi komedi dizisi:
- Call My Agent! - Season 4 (Türkiye'ye 'Menajerimi Ara' ismiyle uyarlanmıştı)
- En iyi drama:
- Tehran (İsrail yapımı dizi)