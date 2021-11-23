Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl toplam 11 kategoride ödül dağıtılırken Türkiye'ye Menajerimi Ara ismiyle uyarlanan dizinin orijinali, en iyi komedi dizisi ödülünü almayı başardı. İşte Emmy 2021'de ödül kazananların tam listesi...

Televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden olarak olarak bilinen Uluslararası Emmy Ödülleri sahiplerini buldu. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle sanal ortamda gerçekleştirilen ödül töreni, bu yıl gösterişli bir şekilde yapıldı. ABD dışında üretilen yapımlara dağıtılan ödüller arasında, Türkiye'de tanınan bir yapıma da yer verildi.

Emmy Ödülleri, aralarında en iyi erkek ve sanatçıların, belgesellerin, komedi ve dram gibi dizilerin olduğu toplam 11 kategoride dağıtıldı. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan, bu kategorilerin neler olduğuna ve kategorilerdeki kazananlara hep birlikte bakalım.

İşte Uluslararası Emmy Ödülleri 2021 kazananları