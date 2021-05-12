Orijinal Tiguan'ı güncelleyen Volkswagen 2021 Tiguan Allspace'i duyurdu. Daha karizmatik bir tasarım ve daha teknolojik bir otomobil sunan 2021 Volkswagen Tiguan Allspace, tasarımıyla iri kıyım bir Golf gibi görünüyor.

Alman otomotiv devi Volkswagen, popüler SUV modeli Tiguan'ın makyajlı versiyonu olan 2021 Volkswagen Tiguan Allspace modelini gün yüzüne çıkardı. Yeni Tiguan Allspace, orijinal model ile büyük ölçüde benzer olmasına rağmen daha dinamik bir tasarım ve daha fazla "teknoloji" sunuyor.

Söylediğimiz gibi; 2021 Tiguan Allspace yeni nesil bir Tiguan'dan ziyade güncellenmiş bir Tiguan sunuyor. Bu nedenle "yenilik" konusunda beklentinizi çok yüksek tutmamanızda fayda var. Aracın dışına baktığımızda en büyük yenilik olarak daha keskin tasarım çizgilerini, 18 inç alaşım jantları, yeni Matrix LED farları, güncellenmiş ön tamponu ve yeni ızgara tasarımını görüyoruz. Dürüst olmak gerekirse Tiguan Allspace, genel olarak bir "iri kıyım Golf" gibi görünüyor.

Onyx White ve Kings Red şeklinde iki yeni renk seçeneği ile gelen 2021 Tiguan Allspace, 110 mm daha uzun dingil açıklığı ile arka yolcular için daha geniş bir iç mekan sunuyor. Ayrıca bu uzama ile aracın bagaj hacmi de 1.655 litreden 1.920 litreye çıkmış durumda. Aracın çekiş gücü ise 2,5 ton olarak açıklandı.

Yeni Tiguan Allspace, yeni iç mekan ve güvenlik teknolojileri de sunuyor. Opsiyonel olarak 9,2 ince büyütülebilen 8 inçlik yeni MIB3 bilgi-eğlence sisteminin yanı sıra orijinal modeldeki döndürülebilir kontrol düğmeleri yerine dokunmatik kontrol butonlarına sahip olan yeni klima kontrolleri, yeni koltuk kılıfları ve yenilenen kapı panelleri, iç mekandaki en göze çarpan değişiklikler oldu.

2021 Volkswagen Tiguan Allspace'teki en önemli teknolojilerden biri, yarı otonom bir sürüş sunan Travel Assist sürüş modu. Söz konusu sürüş modu 210 km/s hıza kadar direksiyon, gaz ve fren pedalını kontrol edebiliyor. Otomatik şanzımana sahip modellerde sistem, araç durağan haldeyken dahi çalışıyor. Bu arada söz konusu sürüş modu yarı otonom olduğundan sürücünün yine de ellerini direksiyonda tutması gerekiyor.

Yeni Tiguan Allspace, dört farklı model olarak karşımıza çıkacak; standart model, Life, Elegance ve R-Line. Giriş seviye modelde 17 inç alaşım jant, siyah tavan rayları yer alırken; Life modelde işlevsel bir deri direksiyon simidi, gümüş anodize tavan rayları, elektrikli bagaj kapağı ve 10,25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor.

Elegance modelde tüm bunlara ek olarak 19 inç alaşım jantlar ve 30 renkli ambiyans aydınlatma sistemi yer alırken; en üst model olan R-Line'da sportif direksiyon simidi ve alüminyum pedal gibi ekler yer alıyor. Ayrıca bu iki pakette siyah renkli bir stil paketi de bulunuyor ki bu paket ile aracın tüm tasarım detayları siyah renge bürünüyor.

Tiguan Allspace, hem dış hem de iç mekanda pek çok yenilik getirse de kaputun altında büyük oranda aynı motor seçeneklerine sahip. 1,5 litrelik dört silindirli bir benzinli motora sahip olan araç, 148 beygir güce ek olarak 250 Nm tork sunuyor. Ayrıca Volkswagen'in Aktif Silindir Yönetim Sistemi, yakıt tasarrufu için gerekli olmadığı durumlarda seyir halindeyken motor silindirlerinden ikisini deaktif duruma getirebiliyor.

Yeni 2021 Tiguan Allspace'in 2,0 litrelik turboşarjlı bir motor seçeneği de bulunuyor ki söz konusu motor ile iki ayrı güç seviyesine ulaşılabiliyor. Bu seçeneklerden biri, 187 beygirlik bir güç sunarken; en üst modelde Golf GTI ile aynı 242 beygir güce ulaşılabiliyor. Her iki seçenekte de 7 vitesli otomatik şanzıman ve dört tekerden çekiş bulunuyor.

2021 Volkswagen Tiguan Allspace, bu ayın sonlarında ön siparişe açılacak ve aracın ekim ayında alıcılarına teslim edilmesi planlanıyor. Aracın satışa sunulacağı tüm pazarlar için fiyatı açıklanmadı ancak Almanya fiyatının 36.000 euro olacağını düşünürsek mevcut Tiguan ile benzer bir fiyat etiketine sahip olacağını söyleyebiliriz.