ABD'nin otomobil devlerinden Ford, VW Golf ve Seat Leon gibi rakiplerine ayak uydurabilmesi için yenilenen Focus ile görücüye çıktı. Makyaj gören yeni 2022 Ford Focus, yeni motor seçenekleri ve geliştirilmiş bilgi eğlence sistemine sahip.

Yıllardır Ford'un en çok satan modellerinden biri olan Focus, en büyük rakiplerinin piyasaya sürülmesinden sonra nihayet yenilendi. Hem iç hem de dış tarafta epey yeniliğe gidilen araç, yeniden tasarlanan sis farlarına sahip göz alıcı bir LED far grubu ile geliyor. Bu LED farlara opsiyonel olarak akıllı uzun far sisteminin eklenebildiğini de belirtmeden geçmeyelim.

Ford Focus'ta yapılan en büyük değişikliklerden birinin bilgi eğlence sistemi olduğunu söyleyebiliriz. Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerinin yanında bir de kablosuz güncelleme desteği sunan yeni multimedya ekranı, tam olarak 13,2 inçlik bir büyüklüğe sahip.

Ford Focus ST, 280 beygir güç üretiyor

Titanium, ST-Line, Active ve performans odaklı ST olmak üzere 4 farklı donanım paketine sahip yeni 2022 Ford Focus, hatchback modelinde bir SUV'u andıran izler taşıyor. Yeni Ford Focus'un aynı zamanda station wagon kasasına da sahip olacağını belirtelim.

Ford Fiesta ile benzer karakteristik özellikleri taşıyan aracın güç aktarma seçeneklerinde de pek de bariz değişiklikler yapılmadığını söyleyebiliriz. Yeni Ford Focus, 1,0 litrelik benzinli EcoBoost motoru ile 123 beygir güç üretiyor. 1,5 llitrelik dizel motorda ise bu güç 118 beygire düşüyor. Performans odaklı ST modelinde ise 280 beygir güç üreten turbo şarjlı 2,3 litrelik benzinli motor yer alıyor. Son olarak yeni Ford Focus'un Avrupa satış fiyatının 22 bin 465, ST versiyonun da 33 bin 885 euro'dan başladığını belirtelim.

2022 Ford Focus fotoğrafları: