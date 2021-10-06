Honda'nın D segmentinde yer alan Accord modeli, uzun bir aradan sonra Türkiye pazarına geri döndü. Japon otomobil devinin bugün düzenlediği lansmanda aracın donanım özellikleriyle birlikte satış fiyatları da belli oldu.

Geçtiğimiz günlerde yerli Civic'in üretildiği Gebze fabrikasını kapatan Honda, Türkiye'de bulunan modellerini genişletmek istiyor. Türkiye pazarında bir süredir yok olan ancak Honda'nın en başarılı modellerinden biri olarak nitelendirilen Accord, bugün yapılan özel bir lansmanla birlikte ülkemizde yeniden satışa sunuldu.

Executive ve Executive Plus olmak üzere iki farklı donanım seçeneğine sahip Honda Accord'un satışları 16 Ekim itibarıyla başlıyor. 1,5 litrelik i-VTEC Turbo motora sahip aracın başlangıç fiyatı ise 540 bin TL.

Yeni Honda Accord, 190 beygir güç üretiyor

Japon otomobil devi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 2021 yılında yaptığı 30 bin adetlik satışla kendi rekorlarını kırdıklarını dile getirmişti. Civic'in ardından sedan ürün gamına City'i ekleyen şirket, bu sefer de D segmentine hızlı bir giriş yaptı.

Yeni Honda Accord'un motoruna baktığımız zaman 1,5 litrelik VTEC motorun 190 beygir güç, 260 Nm tork ürettiğini görüyoruz. CVT şanzımanla birleştirilmiş bu motor sayesinde yeni Accord 0'dan 100 km/sa hızlanmasını 8,9 saniyede tamamlıyor.

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Tasarım açısından Accord'un Civic ile bir hayli benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz, ancak yeni dönemde otomobil devlerinin her modelde aynı imzayı korumaya çalıştıklarını da unutmamak lazım. Honda SENSING güvenlik donanımları, 570 litrelik bagaj hacmi, 18 inçlik jantlar ve LED far grubu, D segmentine ait bir araca dair tüm beklentileri karşılayacakmış gibi duruyor.

Platin Beyaz, Meteor Gri, Kristal Siyah ve Kuvars Mavi olmak üzere 4 farklı rengi seçeneğine sahip Honda Accord Executive 540 bin TL, Honda Accord Executive Plus ise 561 bin TL ile satışa sunulacak.