Toyota, popüler crossover modeli C-HR'ın yenilenen tasarımına ait konsept fotoğraflar paylaştı. Paylaşılan görüntüler, crossover aracın çok daha yakışıklı olabileceğini düşündürüyor.

Japon otomobil devi Toyota, 2016 yılından beri aktif olarak sattığı C-HR modelini yeniliyor. İlk nesli zaten yeterince dikkat çeken küçük crossover, yeni nesliyle de ön plana çıkacak gibi görünüyor. Peki yenilenen C-HR nasıl görünecek?

Toyota bugün, yaklaşmakta olan yeni otomobilinin konsept aşamasındaki fotoğraflarını paylaştı. Paylaşılan görüntüler, ikinci nesil C-HR'ın öncekinden çok daha yakışıklı olacağını gözler önüne seriyor. Aracın genel hatları korunacak olsak da yepyeni far tasarımı ve çizgiler, C-HR'ın gelecekten gelmiş gibi görünmesini sağlayacak gibi görünüyor. Bu arada, konsept dediğimize bakmayın. Toyota, genel anlamda konsept dediği tasarımları seri üretimde olduğu gibi kullanıyor.

Karşınızda ikinci nesil Toyota C-HR

Toyota, yeni nesil C-HR'ın konsept tasarımını "C-HR Prologue Konsept" olarak isimlendiriyor. Hafif de olsa Lamborghini Urus havası bulunan araç, gövdeye gömülü kapı kollarına sahip olacak gibi görünüyor. Bunu yeni C-HR'ın elektrikli olabileği şeklinde yorumlayabilirsiniz. Ancak bu noktada diyebileceğimiz hiçbir şey yok. Zira Toyota, aracın teknik özellikleriyle ilgili hiçbir şey söylemedi.

Toyota C-HR yalnızca ön tasarımıyla değil, arka tasarımıyla da dikkat çeken bir crossover olarak karşımıza çıkacak. Çift sıra aydınlatmayla donatılan otomobil, yukarı doğru kavisli bir şekilde yükselen ince şeritlerle destekleniyor. İkinci nesil C-HR, olduğu gibi piyasaya sürülmesi durumunda çok konuşulacak gibi görünüyor.