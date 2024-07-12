Uluslarası Olimpiyat Komitesi, dünyanın ilk "Espor Olimpiyat Oyunları"nın ne zaman ve nerede düzenleneceğini açıkladı.

Uluslarası Olimpiyat Komitesi (IOC), bugün dünya çapındaki oyunseverleri yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Komite, dünyanın ilk Espor olimpiyat oyunlarının ne zaman ve nerede yapılacağını açıkladı.

IOC tarafından paylaşılan duyuruya göre Espor Olimpiyat Oyunları, 2025 yılında Suudi Arabistan’da gerçekleştirilecek.

Espor Olimpiyatları konusunda şimdilik pek fazla detay yok

Oyunların hangi şehirde düzenleneceği ve hangi tarihlerde yapılacağı konusunda ise henüz herhangi bir bilgi yok. Ayrıca organizasyonda hangi oyunları göreceğimiz ve katılım için nasıl bir eleme süreci yapılacağını da bilmiyoruz. Yani şu an için detaylar çok az.

Ancak bu haberin bile oyun meraklıları için sevindirici olduğunu söylemek mümkün. Espor zaten hâlihazırda çok büyük bir sektördü. Olimpiyatlarla birlikte ise çok daha başka bir seviyeye çıkmış olacak.

IOC, uluslararası federasyonların ve ulusal olimpiyat komitelerinin organizasyon için kuracağı ortaklıklarda ilk tercihi olacağını da eklemiş. Geçen yıl gerçekleştirilen denemelerde de bu tarz bir yaklaşım vardı. O zamanki deneme organizasyonunda Fortnite, Gran Tourismo, Just Dance gibi oyunlar vardı. Bunlardan hangilerinin 2025’te yer alacağını bilmiyoruz.

Ancak söylentilere göre birçok popüler yapım karşımıza çıkacak. Bunlar arasında Rocket League, Street Fighter, League of Legends gibi yapımlar var. İlerleyen dönemlerde bu konuda net bilgiler gelecektir.

2 yılda bir düzenleneceği söyleniyor

Espor Olimpiyat Oyunları’nın iki yılda bir düzenlenmesinin planlandığı da söylentiler arasında. İddiaya göre ABD ve Güney Kore, şimdiden sonraki organizasyonlar için başvuruda bulunmuşlar.