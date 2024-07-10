Samsung, Galaxy Z Flip6'nın Olimpiyat Versiyonunu Tanıttı

Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğini tanıttığı Galaxy Z Flip6'nın olimpiyatlara özel versiyonunu duyurdu.

Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy Unpacked etkinliği, Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirildi. Paris, bu etkinliğin dışında bu yıl Olimpiyat etkinliğine de ev sahipliği yapacak. Samsung da olimpiyat için özel bir Galaxy Z Flip6 versiyonu tanıttı.

Kişiselleştirilmiş bu katlanabilir akıllı telefonlar, Paris 2024 Olimpiyatlarına katılacak olan atletlere hediye edilecek. Samsung, 30 yıldan uzun bir süredir Uluslararası Olimpiyat Komitesi ile birlikte çalışıyor.

Tasarım farklı, içi aynı

Samsung, 2016 Rio Olimpiyatlarından bu yana tüm sporcular için özel olarak üretilmiş akıllı telefonlar hediye ediyor. Bu yıl ise telefonlar, daha henüz piyasaya çıkmadan önce sporculara teslim edilmiş olacak. Telefonların içinde, sporcuların sıkıntı yaşamamaları için 100 GB 5G veri içeren paketle gelecek.

Olimpiyatlara katılacak olan sporcular ayrıca olimpiyat köyünde bulunan otomatlardan ücretsiz içecekler alabilmeleri için ön yükleme yapılmış bir uygulama içi geçiş kartı tanımlı Samsung Wallet hesaplarına ve diğer sponsorların uygulamalarına da erişebilecekler.

Samsung, Galaxy Z Flip6 Olympic Edition'ı Paris genelinde çeşitli noktalarda da sergileyecek. Bu model daha sonra atletlere özel avantajlar olmadan satışa da çıkabilir. Daha önce de Pekin 2022 için üretilmiş olan Galaxy Z Flip3 ve Tokyo 2020 için özel üretilmiş olan Galaxy S21 de daha sonra satışa çıkarılmıştı.