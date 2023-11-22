Toyota, 2024 model Yaris Cross'u tanıttı. Yenilenen otomobil, tasarım açısından büyük bir değişim görmemiş olsa da yeni nesil teknolojileri ve yeni hibrit motoru ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Toyota, düzenlediği bir etkinlikte 2024 model Yaris Cross'u tanıttı. Tasarım açısından değişim görmeyen otomobil, yeni nesil teknolojileri ve yeni motor seçenekleri ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. Önümüzdeki yıl itibarıyla Türkiye'ye de gelecek olan Toyota Yaris Cross, ilgi çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

B-SUV segmentindeki Toyota Yaris Cross'un tasarımında herhangi bir değişim olmadı. Araç, LED'lerle desteklenen far tasarımına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Alt ve üst kısımda bulunan ayrılmış ızgara tasarımı da korundu. Bunlarla birlikte; arka kısımdaki ışık barı ve aydınlatma tasarımı da değişmedi.

Karşınızda 2024 model Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross'un dış tasarımı değişmemiş olsa da iç tasarımda bambaşka bir durumla karşı karşıyayız. B-SUV, artık 10,5 inç boyuta ulaşan tam dokunmatik bir bilgi-eğlence ekranına ev sahipliği yapıyor. Ayrıca gösterge ekranı da yenilendi. Satın alınan donanıma bağlı olarak 12,3 inç boyuta kadar çıkan tam dijital gösterge ekranı, özelleştirilebilir yapısı ile dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Toyota'nın kompakt SUV modeli, markanın T-Mate isimli teknolojisiyle donatıldı. Ayrıca Toyota Safety Sense teknolojileri de Yariss Cross'a entegre edildi. Bu iyileştirmeler sayesinde çarpışma engelleme sistemi yaya, bisiklet ve motosikletlere karşı daha duyarlı hâle getirildi. Hızlanma kontrolcüsü sistemi ise olası bir kaza olasılığını hesaplayıp, gerekirse aracın hızlanma ivmesini düşürebiliyor.

Toyota Yaris Cross'un acil durum durdurma sistemi, güvenli çıkış yardımcısı, arka koltuk hatırlatma sistemi, uyarlanabilir hız sabitleme sistemi ve şerit takip yardımcısı gibi özelliklere sahip olduğunu da belirtelim.

Toyota, yeni Yaris Cross'da mevcut modeldekinden daha güçlü bir motor tercih etti. Araç, sahip olduğu 1.5 litrelik yeni motor ile 132 hp beygir gücü, 185 Nm tork değerine ulaştı. 0-100 km/s hızlanma süresi 10,7 saniye olarak açıklanan otomobil, geliştirilmiş hibrit sistemi ile sınıfının en çevreci modeli olarak kayıtlara geçecek.

Toyota, yenilenen Yaris Cross için fiyat açıklaması yapmadı. Aracın benzinli versiyonlarındaki güncel başlangıç fiyatının 1.364.500 TL olduğunu belirtelim.