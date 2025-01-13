İddialara göre Apple bu yıl yeni bir iPad Air piyasaya sürecek ve yeni iPad Air iki nesil performans artışı sunacak.

Apple’ın bir süredir sessiz kaldığı tablet serisi iPad Air, yeni modeliyle dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor. İddialara göre bu yıl piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPad Air, iki nesillik bir performans artışıyla karşımıza çıkacak.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın haberine göre 2025 iPad Air, bu yılın bahar aylarında M4 çipiyle tanıtılacak. Mevcut iPad Air M2 çipine sahipken, Apple yeni iPad Air'de M3 çipini atlayarak doğrudan M4’e geçecek. Bu sayede Apple’ın orta segment tableti, Pro modelleriyle yarışabilecek bir performansa sahip olacak.

2025 iPad Air, M4 çipiyle gelecek

M4 çip, TSMC’nin ikinci nesil 3 nm sürecini kullanıyor ve M3’e kıyasla daha yüksek CPU ve GPU performansı, daha iyi enerji verimliliği ve gelişmiş makine öğrenimi özellikleri sunuyor.

Eğer iPad Air iddia edildiği gibi M4 çipiyle gelirse, bu yeni model iPad Pro (2024) ile aynı işlemciyi paylaşacak. Apple fiyat farkı ve kullanıcı kitlesini korumak için ekran kalitesi, RAM, depolama seçenekleri, ses performansı ve kimlik doğrulama yöntemleri gibi alanlarda farklılıklar sunacak. Apple'ın mevcut fiyat politikasında iPad Air 599 dolardan başlarken, iPad Pro 999 dolarlık başlangıç fiyatına sahip.

Apple’ın 2025 iPad Air ile çıtayı ne kadar yükselteceğini görmek için biraz daha beklememiz gerekecek ancak şimdiden beklentiler oldukça yüksek.