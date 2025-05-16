Opel, büyük heyecanla beklenen yeni Frontera modelini resmen Türkiye'de satışa sundu. Hem tam elektrikli hem de hibrit versiyonlarla gelen otomobilin fiyatları oldukça iddialı.

Opel, geçtiğimiz yılın mayıs ayında İstanbul’da yapılan bir lansman ile uzun yıllar sonra geri dönen yeni Frontera modelini resmen tanıtmıştı. Otomobil meraklıları tarafından büyük heyecanla beklenen SUV tipindeki otomobil 2025 model Opel Frontera, şimdi de resmen ülkemizde satışa sunuldu.

Crossland modelinin yerine geçen ve B-SUV sınıfında yer alan yeni Frontera, Opel’in tasarım dilini yansıtan, sert hatlara sahip bir görünümle geliyor. Araçta yeni ızgara tasarımı, birleşen LED farlar ve arkada parçalı aydınlatma görüyoruz. Yeni Frontera’nın özellikleri çok etkileyici olmasa da Türkiye fiyatı gerçekten dikkat çekici.

2025 Opel Frontera Türkiye fiyatı

Versiyon Donanım Fiyatı Yeni Opel Frontera Elektrikli (83 kW) GS 1.345.000 TL Yeni Opel Frontera Hybrid 1.2 Edition 1.680.000 TL Yeni Opel Frontera Hybrid 1.2 GS 1.780.000 TL

Yeni Frontera, hibrit ve elektrikli olmak üzere 2 farklı versiyon ile sunulacak. Tamamen elektrikli, daha uygun fiyatlı olan versiyonda 83 kW’lık güç görüyoruz. Menzili ise 301 kilometre. Şehir içinde ise bunun 430 km’ye çıkabildiği belirtilmiş. Aracın GS donanım ile geldiğini belirtelim.

Hibrit versiyona gelecek olursak bu modelin Edition ve GS olmak üzere 2 donanımla sunulduğunu görüyoruz. 1.2 hibrit versiyon, 136 beygir gücü sunuyor. Araçların iç mekânlarında 10 inç boyutlu bir ekran olduğunu ve minimalist bir tasarım tercih edildiğini belirtelim. Yeni Frontera hakkındaki tüm detaylara aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Yeni Opel Frontera hakkındaki tüm detaylar için: