WhatsApp'a Depolama Alanını Kolayca Boşaltmanızı Sağlayacak Yeni Özellik Geliyor

WhatsApp, depolama alanını boşaltmanızı çok kolaylaştıracak yepyeni bir özellik getirmeyi planlıyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu konumunda bulunan WhatsApp, kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Şimdi ise platformda kullanıcıların yaşadığı en büyük problemlerden biri olan depolama sorunuyla ilgili bir yeniliğin geleceği ortaya çıktı.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün son betasında fark edilen bu özellik, durum güncellemeleriyle alakalı. Özellik, durum güncellemeleri için depolama alanını yönetmenize imkân tanıyacak.

Depolama alanı kaplayan durum güncellemelerini silebileceksiniz

WhatsApp’taki durum güncellemeleri, kapladıkları depoalama alanı nedeniyle bu konuda kullanıcılara sorunlar yaratabiliyordu. İşte yeni özellik de tam olarak buna yönelik. Platform, depolama alanı yönetme bölümüne yepyeni bir araç ekleyecek. Yukarıdaki ekran görüntüsünden nasıl çalışacağını görebilirsiniz.

Kullanıcılar, “Depolamayı Yönet” bölümünden depoalama alanlarını yönetebiliyor. Üst kısımda ne kadar alanın kaplandığını görebiliyorsunuz. Ayrıca alan boşaltılması için öneriler de gösteriliyor. Yeni özellik, bu kısma durum güncellemeleri için yeni bir filtre ekleyecek. Filtre üzerinden WhatsApp durum güncellemelerini tek yerden gösterecek ve en çok depolama alanı kaplayanları görebileceksiniz. Yer açmak istediğinizde ise durum güncellemelerinden silme işlemi yapabileceksiniz.

Özellikle WhatsApp’ı çok sık kullananlar, sık sık depolama sorunu yaşayabiliyor. Bu özellik, sizi sohbetlerden medya silmek zorunda bırakmıyor, durum güncellemeleri silerek alan boşaltmanıza imkân tanıyor. Bu yüzden çok faydalı olabilir. Şimdilik geliştirilme aşamasında. Ne zaman geleceği konusunda bilgi yok.

