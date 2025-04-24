Lexus, satışa sunulduğu ülkelerde çok sevilen lüks sedan modeli ES'yi yeniledi. 2026 model olarak lanse edilen yeni ES hem elektrikli hem de hibrit olarak satılacak. Peki yenilenen Lexus ES neler sunuyor?

Japon otomobil devi Toyota'nın premium markası Lexus, Şanghay Uluslararası Otomobil Endüstrisi Fuarı etkinlikleri kapsamında yenilenen ES'yi tanıttı. Hem içeride hem de dışarıda büyük yenilikler gören lüks sedan, tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

2026 model olarak lanse edilen Lexus ES, LED destekli farları, büyük oranda kapalı ızgarası, gövdeye gömülü diyebileceğimiz kapı kolları, yan kısımlardaki çizgileri ve arka ışık barı ile oldukça etkileyici görünüyor. Bu arada, bu lüks sedan, tasarım çizgilerinden kaynaklı olarak fastback olarak da nitelendirilebilir.

Karşınızda 2026 Lexus ES

Lexus ES'nin iç tasarımı etkileyici olsa da eleştirilere açık. Zira bu sedanda 12.3 inç boyutlu bir tam dijital gösterge ekranı görüyoruz. Orta konsolda ise 14 inç boyutlu bilgi eğlence ekranı bulunuyor. Lexus, bazı pazarlarda yine 14 inç boyutlu bir bilgi-eğlence ekranı opsiyonu daha sunacak. Ancak dingil mesafesinin yeni ES'de 8 santimetre civarında yükseldiğini söyleyelim. Bu da biraz daha geniş kabin anlamına geliyor.

Lexus tarafından yapılan açıklamalara göre 2026 model ES'de hem hibrit hem de tam elektrikli motor seçeneği sunulacak. Hibrit motor seçeneğinde 2.0 litre veya 2.5 litrelik motor tercih edilebilecek. Küçük olan 194 beygir güç üretirken büyük motor, 244 beygir gücünde olacak. 2.0 litrelik versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 9,4 saniye, 2.5 litre olanınki ise 7,8 saniye olarak açıklandı.

Elektrikli motor tarafında ise iki farklı versiyon görüyoruz. "350e" olarak kodlanan ilk versiyonda tek elektrik motoru bulunuyor ve önden çekiş sunuluyor. 221 beygir gücündeki versiyon, CLTC standartlarına göre 685 kilometre menzil sunuyor. Çift motorlu ve dört tekerden çekişli versiyon olarak karşımıza çıkan "500e" ise toplamda 338 beygir gücü üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 5,9 saniyede tamamlayabiliyor. Bu versiyonun menzili yine CLTC standartlarına göre 610 kilometre olarak açıklandı.

Lexus tarafından yapılan açıklamaya göre 2026 model ES, gelecek yılın ortalarından önce piyasaya sürülmeyecek. Aracın fiyatı da lansmana yakın bir dönemde açıklanacak.