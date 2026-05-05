Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Deste Oluşturma Festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 11 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
Steam Deste Oluşturma Festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Gambonanza
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Balatro
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Slay the Spire
|11.49$
|2.87$ (-%75)
|Die in the Dungeon
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Monster Train 2
|12.49$
|9.36$ (-%25)
|Prime Monster
|10.99$
|9.34$ (-%15)
|Inscryption
|10.49$
|4.19$ (-%60)
|Peglin
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|Cardboard Town
|5.99$
|1.19$ (-%80)
|Dungeon Clawler
|7.99$
|5.19$ (-%35)
|Marvel's Midnight Suns
|59.99$
|8.99$ (-%85)
|BOOK OF HOURS
|12.49$
|6.86$ (-%45)
|Dune: Imperium
|11.50$
|7.47$ (-%35)
|Backpack Battles
|7.99$
|6.39$ (-%20)
|Starvaders
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|Death Howl
|13.00$
|9.75$ (-%25)
|Deck of Haunts
|10.49$
|5.76$ (-%45)
|Potionomics
|17.49$
|10.49$ (-%40)
|I Was a Teenage Exocolonist
|12.49$
|6.24$ (-%50)
|HELLCARD
|9.99$
|3.49$ (-%65)
Steam Deste Oluşturma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.