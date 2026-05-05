Steam Deste Oluşturma Festivali İndirimleri Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Deste Oluşturma Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Deste Oluşturma Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 11 Mayıs tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Gambonanza 7.99$ 5.19$ (-%35)
Balatro 7.99$ 6.39$ (-%20)
Slay the Spire 11.49$ 2.87$ (-%75)
Die in the Dungeon 7.99$ 5.19$ (-%35)
Monster Train 2 12.49$ 9.36$ (-%25)
Prime Monster 10.99$ 9.34$ (-%15)
Inscryption 10.49$ 4.19$ (-%60)
Peglin 10.49$ 6.29$ (-%40)
Cardboard Town 5.99$ 1.19$ (-%80)
Dungeon Clawler 7.99$ 5.19$ (-%35)
Marvel's Midnight Suns 59.99$ 8.99$ (-%85)
BOOK OF HOURS 12.49$ 6.86$ (-%45)
Dune: Imperium 11.50$ 7.47$ (-%35)
Backpack Battles 7.99$ 6.39$ (-%20)
Starvaders 5.99$ 4.19$ (-%30)
Death Howl 13.00$ 9.75$ (-%25)
Deck of Haunts 10.49$ 5.76$ (-%45)
Potionomics 17.49$ 10.49$ (-%40)
I Was a Teenage Exocolonist 12.49$ 6.24$ (-%50)
HELLCARD 9.99$ 3.49$ (-%65)

Steam Deste Oluşturma Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

