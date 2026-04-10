Steam Gizli Nesne Festivali İndirimleri Başladı (Bulmaca Severler Buraya)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Gizli Nesne Festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Barış Bulut

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Gizli Nesne Festivali" indirimleri.

Geçtiğimiz ay ilkbahar indirimlerinin sona ermesinin ardından Steam'de 13 Nisan tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Quarantine Zone: The Last Check 9.99$ 7.99$ (-%20)
A Planet Full of Cats 4.49$ 4.04$ (-%10)
Nippets: A Hidden Object Game 6.49$ 5.84$ (-%10)
Ghost Janitors 4.99$ 3.49$ (-%30)
Boxes: Lost Fragments 7.99$ 4.79$ (-%40)
Ever Seen A Cat? 2.99$ 0.74$ (-%75)
Ever Seen A Cat? 2 2.99$ 0.74$ (-%75)
Ever Seen A Cat? 3 2.99$ 0.74$ (-%75)
Hidden Folks 14.99$ 5.99$ (-%60)
The House of Da Vinci 10.49$ 2.09$ (-%80)
The House of Da Vinci 2 10.49$ 3.67$ (-%65)
The House of Da Vinci 3 10.49$ 5.24$ (-%50)
Lost But Found 3.99$ 1.99$ (-%50)
Platform 8 2.49$ 1.74$ (-%30)
Doors: Paradox 7.99$ 2.79$ (-%65)
Broken Lens 3.99$ 1.99$ (-%50)
Hidden around the World 4.49$ 3.81$ (-%15)
The Legacy: Prisoner Collector's Edition 9.99$ 4.99$ (-%50)
Hidden Through Time 3.49$ 1.74$ (-%50)
A Building Full of Cats 2 3.99$ 3.19$ (-%20)

Steam Gizli Nesne Festivali indirimleri kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

