Xbox 'Çok Oyunculu' İndirimleri Başladı (Eş Dost ile Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. ID@Xbox Çok Oyunculu indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.
Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 25 Şubat tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.
Xbox Çok Oyunculu indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|REMATCH
|599 TL
|401,33 TL (-%33)
|Baldur's Gate 3
|1.300 TL
|975 TL (-%25)
|Phasmophobia
|675 TL
|472,50 TL (-%30)
|Deadside
|455 TL
|227,50 TL (-%50)
|theHunter: Call of the Wild
|76,50 TL
|11,47 TL (-%85)
|7 Days to Die
|1.600 TL
|880 TL (-%45)
|Satisfactory
|1.649 TL
|1.319,20 TL (-%20)
|ARK: Survival Ascended
|1.785,05 TL
|446,26 TL (-%75)
|Ready or Not
|999 TL
|799,20 TL (-%20)
|12 Party Games Collection
|1.669 TL
|1.251,75 TL (-%25)
|Abiotic Factor
|1.400 TL
|1.120 TL (-%20)
|Among Us
|14 TL
|8,40 TL (-%40)
|ASTRONEER
|280,25 TL
|84,07 TL (-%70)
|Chivalry 2
|113,75 TL
|22,75 TL (-%80)
|Company of Heroes
|798,99 TL
|319,59 TL (-%60)
|Deceive Inc.
|56,25 TL
|5,62 TL (-%90)
|Deep Rock Galactic
|50 TL
|15 TL (-%70)
|Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
|166,68 TL
|50 TL (-%70)
|FBC: Firebreak
|780,21 TL
|390,10 TL (-%50)
|Gang Beasts
|362,50 TL
|145 TL (-%60)
Xbox'ta Çok Oyunculu indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.