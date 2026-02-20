Xbox 'Çok Oyunculu' İndirimleri Başladı (Eş Dost ile Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında çok oyunculu oyunları kapsayan yeni indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. ID@Xbox Çok Oyunculu indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 25 Şubat tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox Çok Oyunculu indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat REMATCH 599 TL 401,33 TL (-%33) Baldur's Gate 3 1.300 TL 975 TL (-%25) Phasmophobia 675 TL 472,50 TL (-%30) Deadside 455 TL 227,50 TL (-%50) theHunter: Call of the Wild 76,50 TL 11,47 TL (-%85) 7 Days to Die 1.600 TL 880 TL (-%45) Satisfactory 1.649 TL 1.319,20 TL (-%20) ARK: Survival Ascended 1.785,05 TL 446,26 TL (-%75) Ready or Not 999 TL 799,20 TL (-%20) 12 Party Games Collection 1.669 TL 1.251,75 TL (-%25) Abiotic Factor 1.400 TL 1.120 TL (-%20) Among Us 14 TL 8,40 TL (-%40) ASTRONEER 280,25 TL 84,07 TL (-%70) Chivalry 2 113,75 TL 22,75 TL (-%80) Company of Heroes 798,99 TL 319,59 TL (-%60) Deceive Inc. 56,25 TL 5,62 TL (-%90) Deep Rock Galactic 50 TL 15 TL (-%70) Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 166,68 TL 50 TL (-%70) FBC: Firebreak 780,21 TL 390,10 TL (-%50) Gang Beasts 362,50 TL 145 TL (-%60)

Xbox'ta Çok Oyunculu indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.