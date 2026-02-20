Tümü Webekno
Monitörlerde indirim! Lingusta'da ilk 3 ders ücretsiz! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Xbox 'Çok Oyunculu' İndirimleri Başladı (Eş Dost ile Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)

Xbox, bugün kendi mağazasında çok oyunculu oyunları kapsayan yeni indirimlerini başlattı. İşte indirimlerde en dikkat çeken oyunlar!

Xbox 'Çok Oyunculu' İndirimleri Başladı (Eş Dost ile Kaçırmamanız Gereken Oyunları Listeledik)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Her oyun platformu gibi Xbox da düzenli olarak indirim kampanyaları düzenliyor. Bugün ise aralarında büyük oyunların da yer aldığı yepyeni bir indirim kampanyası başlamış durumda. ID@Xbox Çok Oyunculu indirimleri kapsamında yüzlerce oyunda indirimler sunuluyor.

Xbox'ta başlayan mevcut indirimler 25 Şubat tarihine kadar devam edecek. Birçok büyük oyun indirime girdiği için aralarında almayı düşündüğünüz oyunlar varsa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Xbox Çok Oyunculu indirimleri

2

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
REMATCH 599 TL 401,33 TL (-%33)
Baldur's Gate 3 1.300 TL 975 TL (-%25)
Phasmophobia 675 TL 472,50 TL (-%30)
Deadside 455 TL 227,50 TL (-%50)
theHunter: Call of the Wild 76,50 TL 11,47 TL (-%85)
7 Days to Die 1.600 TL 880 TL (-%45)
Satisfactory 1.649 TL 1.319,20 TL (-%20)
ARK: Survival Ascended 1.785,05 TL 446,26 TL (-%75)
Ready or Not 999 TL 799,20 TL (-%20)
12 Party Games Collection 1.669 TL 1.251,75 TL (-%25)
Abiotic Factor 1.400 TL 1.120 TL (-%20)
Among Us 14 TL 8,40 TL (-%40)
ASTRONEER 280,25 TL 84,07 TL (-%70)
Chivalry 2 113,75 TL 22,75 TL (-%80)
Company of Heroes 798,99 TL 319,59 TL (-%60)
Deceive Inc. 56,25 TL 5,62 TL (-%90)
Deep Rock Galactic 50 TL 15 TL (-%70)
Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition 166,68 TL 50 TL (-%70)
FBC: Firebreak 780,21 TL 390,10 TL (-%50)
Gang Beasts 362,50 TL 145 TL (-%60)

Xbox'ta Çok Oyunculu indirimleri kapsamında fiyatı düşen oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yukarıda indirime girmiş oyunların bazılarının PC, bazılarının konsol için geçerli olduğunu hatırlatalım. Bu sebeple satın almadan önce oyunun mağaza sayfasından hangi platform için olduğunu kontrol etmenizde fayda var.

2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan) 2026'nın En Çok Beklenen Oyunları (Bu Yıl Oyuna Doyacağız Anlaşılan)
Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu! Türk Oyuncuların 2025 Yılında En Çok Hangi Oyuna Para Harcadıkları Belli Oldu!
Xbox Oyunlar Oyun İndirimleri

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Dacia Markasının Adı Nereden Geliyor? İşte 'Vay be' Dedirtecek Anlamı

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Google AMP, Bir Kez Daha Türkiye'de Engellendi: Bu Sefer Karar Farklı Yerden!

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Direksiyonu ve pedalları olmayan otomobil Tesla Cybercab'in seri üretimi başladı

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Robot Süpürgesini DualSense ile Kontrol Etmek İsteyen Kullanıcı, Yanlışlıkla Sunuculara Sızdı: 6.700 Robotu Tek Tuşla Yönetti!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com