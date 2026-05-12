Audi, 2027'de yollara çıkacak yeni amiral gemisi SUV modeli Q9’un iç mekânını ilk kez gösterdi. 7 kişilik dev SUV; motorlu kapılar, masajlı koltuklar, karartılabilir cam tavan ve gelişmiş ses sistemiyle BMW X7 ile Mercedes GLS’ye rakip olacak.

Audi, uzun süredir beklenen yeni SUV modeli Q9 için ilk resmî görüntüleri paylaştı. Ancak bu kez otomobilin dış tasarımından çok iç mekânına odaklanıyoruz çünkü Audi, Q9 ile âdeta tekerlekli bir lüks oturma odası hazırlamış gibi görünüyor.

2027'de gelmesi beklenen Audi Q9, markanın ürün gamındaki en büyük SUV olacak. Yani karşımızda yalnızca daha büyük bir Q7 yok; BMW X7, Mercedes-Benz GLS ve Range Rover gibi modellerin doğrudan karşısına çıkacak oldukça iddialı bir amiral gemisi var.

Audi Q9, geniş aileleri lüksle buluşturacak

Audi Q9’un iç mekânında üç sıra koltuk düzeni bulunuyor. Araç, 7 kişilik oturma düzeniyle gelecek ancak ikinci sırada kaptan koltukları da tercih edilebilecek. Bu da özellikle arka koltuk konforuna önem veren kullanıcılar için Q9’u çok daha özel bir noktaya taşıyor.

Koltuklarda ısıtma, soğutma ve masaj gibi özellikler sunulacak. Üstelik Audi, yalnızca ön koltukları değil arka sırayı da konforun merkezine koymuş. Yani bu otomobilde en iyi koltuk, illa direksiyonun arkasındaki koltuk olmayabilir.

Motorlu kapılar ve karartılabilir cam tavan dikkat çekiyor

Audi Q9’un en ilginç özelliklerinden biri motorlu kapılar olacak. Audi’de ilk kez kullanılacak bu sistem sayesinde kapılar farklı yöntemlerle açılıp kapatılabilecek. Hatta bazı kontrollerin MyAudi uygulaması üzerinden de yapılabileceği belirtiliyor.

Modelde büyük bir panoramik cam tavan da bulunacak. Bu tavanın belirli bölümleri karartılabilecek. Yani yolcular, güneş ışığını tamamen engellemek yerine kendi oturdukları bölgeye göre ayar yapabilecek. Audi’nin Q9’da konforu küçük detaylarla büyütmeye çalıştığı net şekilde görülüyor.

Audi Q9’da Bang & Olufsen imzalı gelişmiş bir ses sistemi de yer alacak. 4D ses deneyimi sunması beklenen bu sistem, büyük kabini yalnızca sessiz ve konforlu değil, aynı zamanda daha keyifli bir yolculuk alanına dönüştürecek.