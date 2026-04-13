320 Km/s Maksimum Hıza Ulaşabilen Tesla Model X Signature Edition Tanıtıldı (Fiyatını Duymak Bile İstemeyeceksiniz)

Tesla, ikonik modelleri Model S ve Model X'e veda maksatlı sınırlı sayıda üreteceği yeni bir modeli tanıttı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Tesla, ikonik modelleri Model S ve Model X için unutulmaz bir vedaya hazırlanıyor. Şirket, bu iki önemli aracın üretimini sonlandırmadan önce yalnızca 350 adetlik ultra sınırlı bir “Signature Series” serisi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu özel seri, yalnızca davet usulüyle seçilmiş Tesla sahiplerine sunulacak. Yani eğer özel bir e-posta almadıysanız, bu araçlardan birine sahip olmanız mümkün değil.

Özel tasarım ve lüks detaylar

“Signature Series” modelleri, başka hiçbir Tesla’da bulunmayan Garnet Red (koyu kırmızı) renk seçeneğiyle geliyor. Araçların dış tasarımında altın detaylar dikkat çekiyor. Altın Tesla logosu, Plaid rozeti ve özel “Signature” amblemi bu seriyi benzersiz kılıyor.

İç mekânda ise beyaz alcantara kaplama, altın dikişli koltuklar ve her araca özel numaralandırma plakası bulunuyor. Ayrıca özel aydınlatma efektleri ve detaylı işçilik, bu araçları koleksiyon parçası hâline getiriyor.

Teknik özellikler ve donanım

  • Toplam üretim: 250 adet Model S, 100 adet Model X (6 koltuklu)
  • Model S: Altın kaliperli karbon seramik frenler
  • Model X: Standart kırmızı Plaid kaliperler
  • Her iki modelde: Yoke direksiyon, büyük jantlar ve “Luxe Package” donanımı

Fiyatlar dudak uçuklatıyor

Model X Signature Series Plaid’in başlangıç fiyatı 159.420 dolar olarak açıklandı. Yani bu, standart versiyona göre yaklaşık 30 bin dolarlık bir artış anlamına geliyor.

Model S’in fiyatı henüz netleşmese de benzer şekilde 155 bin dolar civarında olması bekleniyor.

