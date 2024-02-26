Avenir Telecom isimli bir teknoloji firması, 28.000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan akıllı telefon üretti. "Hard Case P28K" isimli cihaz, 94 güne kadar kullanım süresi vadediyor.

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) resmen başladı ve şirketler, en yeni teknolojik ürünlerini tüketicilerle buluşturmaya başladılar. Bu bağlamda; etkinlik kapsamında sahne alan firmalardan Avenir Telecom oldu. Bu isme aşina olmadığınızın farkındayız ancak sizi 2019 yılına götürüp bir hatırlatma yaparsak yeterli olacaktır. Firma, Energizer iş birliğinde, MWC 2019 etkinliklerinde 18.000 mAh kapasiteli bataryası olan bir akıllı telefon duyurmuştu.

MWC 2024 etkinliklerinde bir kez daha sahne alan şirket, bu kez 28.000 mAh kapasiteli bir akıllı telefon duyurdu. Akıllı telefon sektörüne bambaşka bir cepheden bakan firma, "Hard Case P28K" olarak isimlendirdiği akıllı telefonu ile aslında pek çoğumuzun istediği "günler boyunca bitmeyen batarya" hayalini da gerçekleştiriş durumda. Ancak takdir edersiniz ki bu denli büyük bir batarya, ne yazık ki cihazın estetikten uzak olmasına yol açtı.

İşte 28.000 mAh bataryası olan o akıllı telefon:

Hard Case P28K, ilk bakışta standart bir akıllı telefon gibi görünebilir ancak bundan fazlası var. Öyle ki bu akıllı telefon, 570 gram ağırlığında. Ayrıca 27,8 mm kalınlığa sahip. Bu rakamları daha anlamlı kılmak istersek; iPhone 15'in 3 katı ağırlığında diyebiliriz. Ayrıca Hard Case P28K'nin en zorlu koşullar için dizayn edildiğini, IP69 sertifikasına sahip olduğunu da bir dipnot olarak belirtelim.

Ancak iş teknik özelliklere geldiği zaman çok da etkilenmiyoruz. Zira bu akıllı telefonda 5G desteği bile olmayan MediaTek MT6789 işlemci bulunuyor. Bu işlemci, 8 GB RAM, 256 GB depolama alanı ve Android 14 ile eşleştirildi. Detayları açıklanmayan üçlü kamera kurulumunun bulunduğu telefon, 1080p çözünürlük sunan 6.78 inç LCD ekrana ev sahipliği yapıyor.

*Telefonun kalınlığı, yan cepheden böyle görünüyor.

Gelelim bu akıllı telefonu özel kılan batarya özelliklerine. Hard Case P28K'de bulunan 28.000 mAh batarya, bu akıllı telefonun 122 saat kesintisiz konuşma süresi sunmasını sağlıyor. Telefonun bekleme süresi ise 2.252 saat olarak açıklandı ki bu süre, yaklaşık 94 güne denk geliyor. Şirketin açıklamasına göre bu devasa batarya, 33W hızlı şarj desteği sunacak.

Geçmişte olduğu gibi yine Energizer markası altında satışa sunulacak Hard Case P28K, 249,99 euro karşılığında satın alınabilecek. Ekim ayı itibarıyla piyasaya sürülecek cihazın hangi ülke pazarlarına ulaşacağı şimdilik net değil.