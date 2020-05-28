Facebook’tan uzmanların da yer aldığı bir yapay zeka çalışma ekibi, var olan 3 boyutlu fotoğraf oluşturma yöntemlerinden çok daha iyi bir performans gösteren bir yöntem geliştirdiklerini açıkladılar.

Facebook, 2018 yılında derinlik sensörü bulunan iPhone X gibi akıllı telefonlar için 3 boyutlu fotoğraf aracı duyurmuştu. Söz konusu araç, derinlik sensörünün elde ettiği verileri kullanarak nesneleri dijital ortamda üç boyutlu olarak oluşturuyordu.

Tayvan’da bulunan Ulusal Tsing Hua Üniversitesi, Facebook ve Virginia Tech’ten yapay zeka uzmanları, 2018 yılından beri kullanılan 3 boyutlu fotoğraf aracında daha kaliteli fotoğraflar oluşturmak için yeni bir yol geliştirdiklerini açıkladılar.

Yapay zeka uzmanlarının daha iyi 3 boyutlu fotoğraflar elde etmek için geliştirdikleri yöntemde önceden eğitilmiş bir derinlik değerlendirme sistemi kullanılıyor. Araştırmacılar, 3 boyutlu görüntüler elde etmek için geliştirdikleri yeni yöntemin fotoğraflardaki eksik pikselleri tahmin eden bir yapay zeka uygulaması olan inpainting kullandığını belirttiler.

Yeni yöntemle ilgili yayınlanan makalede, yöntemin derinlik değerleri ve renk tahminlerine dayanan bir sürece dayalı olduğu açıklandı. Yapay zeka uzmanlarının geliştirdiği yeni yöntemde 3 boyutlu görüntüler oluşturmak için belirli sayıda katmanın önceden belirlenmesine gerek duyulmuyor.

Araştırmacılar, yöntemlerinin LLFF ve Nvidia’nın Xview’ından daha üstün bir performans sergilediğini iddia ediyorlar. Yöntemin denenmesi sırasında RealEstate 10K veri setinden görüntüler de kullanıldı. Facebook, Virginia Tech ve Ulusal Tsing Hua Üniversitesi’nden araştırmacıların oluşturduğu yeni 3 boyutlu görüntü oluşturma yöntemiyle oluşturulmuş 3 boyutlu fotoğraflar aşağıdaki videoda görülüyor. Yayınlanan videoda yer alan 3 boyutlu görüntüler yapay zeka uzmanlarının iddia ettiği gibi oldukça başarılı görünüyor.

Yeni yöntemle oluşturulmuş 3 boyutlu fotoğraflardan derlenen video: