Nothing'in Gizemli Yapay Zekâ Cihazından Yeni Görüntüler Geldi: İşte Tasarımı!

Nothing, ekranı olmadan sesle çalışan ve neler yapabileceği merak edilen yeni yapay zeka cihazını gösterdi.

Şeffaf tasarımlı telefon ve kulaklıklarıyla tanıdığımız Nothing, bu kez ekranı olmayan bir yapay zeka cihazı üzerinde çalışıyor. Carl Pei’nin paylaştığı kısa videoda, gri metalik gövdeli, kenarları yuvarlatılmış küçük bir cihaz görüyoruz. Üzerinde kırmızı noktalı büyük bir tuş var, ekran yok.

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Cihazın neler yapacağı henüz tam olarak açıklanmadı. Pei de şimdilik ayrıntı vermek yerine “Bağlam bir sohbet kutusunda yaşamaz” demekle yetiniyor. Bu sözle neyi kastettiğini ve cihazın nasıl kullanılacağını ilerleyen paylaşımlarda göreceğiz.

Komutlar konuşarak verilecek

Cihazda ekran yok; komutların konuşarak verilmesi bekleniyor. Önündeki büyük tuşun da bu komutları ve işlemleri başlatmak için kullanılacağı düşünülüyor.

Üstteki hap şeklinde LED ışıklar, eski stüdyo ekipmanlarını andırıyor. Kırmızının kayıt sırasında, yeşilin ise cihaz beklemedeyken yanacağı tahmin ediliyor. Ancak Nothing henüz renklerin ne anlama geldiğini açıklamadı.

Çeviri yapması ve konuşmaları yazıya dökmesi bekleniyor

Görünüşü bir ses kayıt cihazını andırsa da ürünün bundan daha fazlasını yapması bekleniyor. Anlık çeviri, konuşmaları metne dökme ve konuşulanların bağlamına göre özet hazırlama, adı geçen olası özellikler arasında.

Tanıtımda kullanılan “Bir uygulama olamazdı” ifadesi de merak uyandırıyor. Çünkü beklenen özelliklerin birçoğu bugün telefonlarda kullanılabiliyor. Nothing’in bunlar için neden ayrı bir cihaza ihtiyaç duyduğunu henüz bilmiyoruz. Aralık ayında satışa çıkması planlanan ürün hakkında paylaşılacak ayrıntılar, bu tercihin nedenini de açıklayacaktır.