Mısır'da İspanyol ve Mısırlı bir arkeoloji ekibi tarafından yapılan kazılarda 3600 yıllık bir mumya keşfedildi. 15 yaşındaki bir kıza ait olduğu belirlenen mumyanın üzerinde çeşitli takılar ve bir çift sandalet bulundu.

Mısır'ın Luksor şehrindeki Dra Abul Naga nekropolünde, bir tahta lahit içinde 17. firavun hanedanlığının (milattan önce 1635-1550 yılları) soyundan 3.600 yıllık bir mumya bulundu. Lahitte ayrıca içinde defin ekipmanları bulunan küçük bir tabutun da yer aldığı bildirildi.

Mumyayı bulan İspanyol ve Mısırlı arkeologlardan oluşan ekibin bir üyesi olan José Galán, lahitin tek bir çınar ağacından oyulduğunu, badana ile kaplandığını ve kırmızıya boyandığını söyledi. Lahitte bulunan mumyanın ise 15 yaşındaki bir kıza ait olduğu belirtildi.

3600 yıllık mumyanın yanında takı ve sandalet bulundu

15 yaşında olan kızın kötü bir şekilde korunmuş mumyası, tabutun içinde yan dönmüş bir şekilde yatıyordu. Mumyanın bir kulağında metal kaplı, spiral şeklinde iki küpe yer alıyordu. Ayrıca biri kemikten diğeri metal, ip ve mavi cam boncuktan yapılmış iki yüzük takıyordu.

Mumyanın boynunda ise dört kolye vardı. Kolyelerden biri 70 cm uzunluğa, koyu ve açık mavi değişen yuvarlak fayans boncuklara sahipti. Bir diğeri 62 cm uzunluğunda ve yeşil fayans ve cam boncuklardan yapılmıştı. En güzeli ise yukarıda görebileceğiniz gibi ametist, akik, kehribar, mavi cam ve kuvars boncuklardan yapılmıştı. Dördüncü kolye ise birkaç telin birleşiminden ve fayans boncuklardan oluşuyordu.

Çamurdan yapılan küçük tabutta ise dört keten bandajla sarılmış ahşap bir uşabti heykelciği vardı. Galán ve ekibi, mumyanın bulunduğu mezarın hemen yanındaki bir kuyuda kırmızıya boyanmış ve tanrı Bes, tanrıça Taweret, bir çift kedi, bir dağ keçisi ve bir rozet ile süslenmiş bir çift deri sandalet buldular. Galán , sandaletlerin 3.600 yıllık olmasına rağmen iyi korunduğunu ve büyüklüklerine bakılırsa bir kadın tarafından giyildiğini belirtti.