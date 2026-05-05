Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Hyper Light Drifter 19.99$ 5.99$ (-%70) Kaizen: A Factory Story 4.79$ 2.39$ (-%50) Life Goes On: Done to Death 7.29$ 2.18$ (-%70) Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25) Peglin 10.49$ 6.29$ (-%40) Fights in Tight Spaces 12.49$ 2.49$ (-%80) Loop Hero 7.99$ 1.59$ (-%80) WitchHand 6.59$ 1.97$ (-%70) Beyond Hanwell 12.49$ 3.12$ (-%75) SpellRogue 10.49$ 5.24$ (-%50) Penny's Big Breakaway 14.99$ 5.99$ (-%60) Coridden 10.49$ 6.29$ (-%40) Dicefolk 7.99$ 3.19$ (-%60) SpaceEngine 4.99$ 3.49$ (-%30) Tron: Identity 14.99$ 5.09$ (-%66) Tamarak Trail 7.99$ 1.99$ (-%75) Lumines Arise 18.99$ 14.24$ (-%25) Far Cry 3 15.99$ 3.99$ (-%75) The Cosmic Wheel Sisterhood 9.29$ 4.64$ (-%50) Phantom Rose 7.99$ 2.39$ (-%70)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.