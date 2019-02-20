Apex Legends'a Yarın Yeni Bir Silah Ekleniyor

Oyun sektörünü kırıp geçen yeni Battle Royale oyunu Apex Legends yeni bir güncelleme aldı.

4 Şubat 2019 tarihindeki çıkışını takip eden ilk 3 günde 10 milyon, ilk 1 haftada 25 milyon ve geçtiğimiz hafta itibariyle 50 milyon oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends yenilenmeye devam ediyor. Bu hafta aldığı bir güncelleme ile birçok performans iyileştirmesine sahip olan oyuna yeni bir silahın ekleneceği bugün Apex Legends resmi Instagram hesabında paylaşılan bir hikayeyle duyuruldu.

Videodan anlaşıldığı üzere elektrik benzeri bir animasyona sahip olan yeni silahın Energy Ammo kullanması bekleniyor. Dürbün açıldığında şarj olma özelliğine sahip olacağını videodan çıkardığımız silah için Apex Legends oyuncuları arasında meraklı bekleyiş yarın son bulacak zira oyunun yapımcıları yeni silahın yarın içerisinde oyuna ekleneceğini belirtiyor.

Oyuna eklenecek olan silahın yakın temaslarda kullanılabileceği düşünülürken, tam otomatik bir silah olacağı da belirtiliyor. Şarj edildiğinde oldukça yüksek ani hasar verebilecek olan yeni silahı kullanmanın da kolay olmayacağı, vuruş isabet ettirmenin diğer silahlara göre daha zor olacağı söyleniyor.