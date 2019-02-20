  • Apex Legends'a Yarın Yeni Bir Silah Ekleniyor

50 Milyon Kullanıcıya Ulaşan Apex Legends'a Yeni Bir Silah Güncellemesi Geliyor

1 dk okuma süresi
13
1
0
0
0
Oyun sektörünü kırıp geçen yeni Battle Royale oyunu Apex Legends yeni bir güncelleme aldı.

4 Şubat 2019 tarihindeki çıkışını takip eden ilk 3 günde 10 milyon, ilk 1 haftada 25 milyon ve geçtiğimiz hafta itibariyle 50 milyon oyuncu sayısına ulaşan Apex Legends yenilenmeye devam ediyor. Bu hafta aldığı bir güncelleme ile birçok performans iyileştirmesine sahip olan oyuna yeni bir silahın ekleneceği bugün Apex Legends resmi Instagram hesabında paylaşılan bir hikayeyle duyuruldu.
İLGİLİ HABER

Apex Legends'a Hata Düzeltmeleri ve Dahasını İçeren Bir Güncelleme Geldi

Videodan anlaşıldığı üzere elektrik benzeri bir animasyona sahip olan yeni silahın Energy Ammo kullanması bekleniyor. Dürbün açıldığında şarj olma özelliğine sahip olacağını videodan çıkardığımız silah için Apex Legends oyuncuları arasında meraklı bekleyiş yarın son bulacak zira oyunun yapımcıları yeni silahın yarın içerisinde oyuna ekleneceğini belirtiyor.
İLGİLİ HABER

Apex Legends'ın Gölgesinde Kalan Fortnite'a Yeni Oyun Modlarının Yer Aldığı Güncelleme Geldi

Oyuna eklenecek olan silahın yakın temaslarda kullanılabileceği düşünülürken, tam otomatik bir silah olacağı da belirtiliyor. Şarj edildiğinde oldukça yüksek ani hasar verebilecek olan yeni silahı kullanmanın da kolay olmayacağı, vuruş isabet ettirmenin diğer silahlara göre daha zor olacağı söyleniyor.

Kaynak : https://www.legitreviews.com/apex-legends-update-squashes-bugs-new-gun-coming_210679
Etiketler: origin, battle royale, apex legends
13
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
13
1
0
0
0