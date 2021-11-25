Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı, ulusal güvenlik ve dış politika tereddütleri sebebiyle 12 tanesi Çin’den olmak üzere 27 şirketi kara listeye ekledi.

Dünyanın gelişmiş ve büyük ülkeleri arasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki küresel rekabet uzun yıllardır devam ediyor. Uluslararası alanda otorite kurarak ABD’nin önüne geçmek isteyen Çin ile buna fırsat vermek istemeyen ABD, diplomatik ilişkiler dahil askeri, uzay, teknoloji vb. birçok konuda karşı karşıya geliyor.

ABD’nin yaptığı gibi uluslararası şirketleriyle dünya genelinde ekonomik hakimiyet alanı kurmak isteyen Çin, özellikle teknoloji alanında bu amacını gerçekleştirmeye çalışıyor. Çin’in ve bu gibi benzer amaçları olan ülkelere izin vermek istemeyen ABD ise çeşitli politikalar uyguluyor. Son olarak ABD, 12’si Çin’den olmak üzere ulusal güvenlik ve dış politika tereddütleri sebebiyle 27 kişi ve şirketi kara listeye aldı.

ABD ürünlerini çalmaya çalışmakla suçlandılar

ABD Ticaret Bakanlığı, kara listeye eklenen ve ticari olarak sınırlama getirilen şirketlerden bazılarının Çin ordusunun kuantum bilişim programının geliştirilmesine, iyileştirilmesine yardım ettiğini açıklayarak Çin, Japonya, Pakistan ve Singapur’dan 27 şirketi kara listeye ekledi. Şirketlerden yeni olan sekiz teknoloji şirketi ise ABD yapımı birtakım ürünleri ele geçirmeye, çalmaya çalışmakla suçlandı.

ABD, söz konusu şirket ve kişilerden 16’sını da Pakistan’ın nükleer veya balistik füze programına karıştıkları sebebiyle kara listeye eklediğini belirtti. ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo, Ticaret Bakanlığı olarak ABD’nin ulusal güvenliği için ihracat kontrollerini kullanmakta kararlı olduklarını söyleyerek, "Bugün aldığımız kararlar, Amerikan teknolojilerinin Çin'in ve Rusya'nın askeri gelişimine yönlendirilmesini engellemeye ve Pakistan'ın korunaksız nükleer faaliyetleri veya balistik füze programı gibi nükleer silahların yayılmasını önleme faaliyetlerine yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.