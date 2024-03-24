Forbes tarafından ortaya çıkarılan mahkeme emirlerine göre ABD polisi, bir şüpheliyi bulabilmek için YouTube'dan, bazı videoları izleyen kişilerin adreslerini, telefon numaralarını ve hatta IP adreslerini talep etti.

Daha önce hiç bir videoyu ya da canlı yayını izlediğiniz için başınızın belaya girebileceğini düşünmüş müdünüz? Eğer bu paranoyakça düşünce aklınızın bir yerinden geçtiyse, ne yazık ki haklısınız. Forbes tarafından incelenen bazı mahkeme emirlerine göre ABD'deki federal güvenlik güçleri, YouTube'dan belli videoları izleyen kişilerin bilgilerini talep etti. Evet, yayınlayanların değil izleyenlerin…

Her şey, güvenlik güçlerinin nakit para karşılığında bitcoin sattığından şüphelendikleri, yani kara para aklama şüphesiyle aranan "elonmuskwhm" takma adına sahip kişinin peşine düşmesiyle başlıyor. Bitcoin ticareti yapan kişilerle çevrim içi görüşme gerçekleştiren gizli polisler, bu kişilere YouTube'da herkese açık olarak yayımlanan drone ile haritalama ve artırılmış gerçeklik yazılım eğitim videolarının bağlantılarını gönderiyor.

Polis, videoyu izleyenlerin IP adreslerini bile talep etmiş

Sonrasında ise polisler, "mahkeme emriyle" YouTube'dan 1-8 Ocak 2023 tarihleri arasında bu videoları izleyen Google hesaplarının adlarını, adreslerini, telefon numaralarını ve kullanıcı hareketlerini talep ediyor. Dahası, Google hesabı bulunmayan kişilerin ise IP adreslerini istiyor. Sonuçta video izleyenler arasında, aranılan şüphelinin bilgileri de bulunacaktı…

Sorun şu ki; polisin şüphelilere göndermiş olduğu videolar, 30 binden fazla izlenmeye sahip. Dolayısıyla söz konusu şüphelinin yanı sıra belki yüzlerce belki binlerce kişi, sırf o videoyu izlediği için bir şüpheli olarak değerlendiriliyor. Sivil haklar uzmanlarına göre mahkeme emirleri, masum izleyicileri suç şüphelilerine dönüştürme tehdidi içerdiğinden yasalara aykırı. Bu arada Google'ın talep edilen verileri mahkemeye sunup sunmadığı bilinmiyor.