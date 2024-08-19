Bu yılın başlarında duyurulan Age of Empires Mobile'ın ne zaman çıkış yapacağı açıklandı. Mobil oyun tutkunlarının heyecanlı bekleyişi, çok yakında sona erecek.

Yılların eskitemediği strateji oyunlarının başında gelen Age of Empires'ın mobil sürümüyle ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Geliştirici ekip, oyunun iOS ve Android için ne zaman yayımlanacağını resmen açıkladı. Ayrıca dileyen oyuncular için ön kayıt süreci de resmen başlamış oldu.

Bu yılın başlarında duyurulan Age of Empires Mobile, mobil oyun tutkunlarının heyecanlı bir bekleyiş yaşamalarına yol açtı. Yapılan açıklama, bu bekleyişin yakın bir gelecekte sona ereceğini gözler önüne seriyor. Age of Empires Mobile'ın en çok indirilenler listesine gireceğini şimdiden söyleyebiliriz.

Age of Empires Mobile, 17 Ekim'de geliyor

Yapılan resmî açıklamaya göre Age of Empires Mobile, 17 Ekim'de küresel çapta piyasaya sürülecek. 17 Ekim tarihi geldiğinde dünyanın en çok sevilen strateji türü oyunlarından biri olan Age of Empires, akıllı telefonlara gelmiş olacak.

Age of Empires Mobile için yayımlanan tarih duyurusu fragmanı

Eğer siz de Age of Empires Mobile heyecanına şimdiden katılmak isterseniz burada bulunan bağlantı üzerinden ön kayıt işlemini tamamlayabileceğinizi söyleyelim. Bu arada; ön kayıt yaptıran oyuncular, bazı avantajlara da sahip olacaklar.