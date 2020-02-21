Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir kitapçıdaki videosu yayınlanan 10 yaşındaki Atakan Kayalar bir anda ülkenin gündemine oturdu. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Atakan Kayalar ile ilgili olarak Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı bir açıklama yayınladı.

Sosyal medyanın son günlerdeki önemli gündemlerinden olan 10 yaşında Atakan Kayalar’la ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ardından Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı da bir açıklama yayınladı.

Bakanlık, yayınladığı açıklamada Atakan Kayalar ve ailesi ile bakanlık uzmanlarının görüştüğünü açıkladı. Kayalar’a en uygun ve sağlıklı pedagojik yönlendirme ve rehberlik hizmetinin sunulmaya başlandığı açıklamada yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kayalar’a dair yapılan yorumlar hakkında da bir uyarı geldi. Açıklamada, “Ancak doğru destek ve yönlendirme ile çocuklarımızın sağlıklı gelişimini sağlamak mümkün olduğundan, bütüncül değerlendirme yapılmadan münferit birkaç video üzerinden çocuğumuza dair beyanların menfi etkileri olacaktır” dendi.

Açıklamada aynı zamanda Atakan Kayalar’ın sosyal medya üzerinden saldırı ve tehditlere maruz kalmasının çocuğun ailesini derinden üzdüğü kaygılarını arttığı açıklandı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, basın kuruluşlarını ve sosyal medya kullanıcılarını da konu hakkında duyarlı olmaya davet etti.