Türkiye'de Satılan Popüler 47 Akıllı Telefonun SAR Değerleri

Mobil cihazların çalışırken yaydıkları ve insan vücudunun emdiği radyasyon değeri her cihazda değişiklik gösteriyor. Sizin için en popüler 47 akıllı telefonunun SAR değerleri listesi hazırladık.

SIM kart kullanılarak çalışan tüm mobil cihazlar çalışırken belli bir oranda radyasyon yayarlar ve insan vücudu da kullanım sırasında bu radyasyonun bir kısmını emer. Akıllı telefonların SAR değerleri insan vücudunun emdiği radyasyon oranını gösterir. SAR değerleri her cihazda değişiklik gösterebilir ama dikkat edilmesi gereken bir ideal değer var.

Ülkemizde geçerli olan SAR değerleri Avrupa Birliği Konseyi tarafından belirleniyor. Bu konseye göre SAR değerleri maksimum 2.0 W/kg olabilir. Bir akıllı telefonun SAR değeri ne kadar düşük olursa, kullanıcının aldığı risk de bir o kadar az olur. Sizin için Türkiye piyasasında satılan en popüler 47 akıllı telefonun SAR değerleri listesi hazırladık. Eğer aşağıdaki listede telefon modelinizi bulamasanız, SAR değerini nasıl öğreneceğiniz burada anlattık.

Türkiye’de satılan popüler akıllı telefonların SAR değerleri:

Apple iPhone SE (2020): Baş 0.98 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone 11: Baş 0.95 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone 11 Pro: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone 11 Pro Max: Baş 0.95 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone XS: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone XS Max: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg iPhone XR: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

Samsung Galaxy A01: Baş 0.35 W/kg / Vücut 1.56 W/kg Galaxy M31: Baş 0.48 W/kg / Vücut 1.13 W/kg Galaxy A51: Baş 0.37 W/kg / Vücut 1.59 W/kg Galaxy A71: Baş 0.51 W/kg / Vücut 1.56 W/kg Galaxy S20: Baş 0.28 W/kg / Vücut 1.52 W/kg

Huawei P Smart 2019: Baş 0.99 W/kg / Vücut 1.27 W/kg P40 Lite E: Baş 0.84 W/kg / Vücut 0.99 W/kg Nova 5T: Baş 0.84 W/kg / Vücut 1.29 W/kg P40 Pro: Baş 0.48 W/kg / Vücut 0.99 W/kg P40 Pro Plus: Baş 0.48 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

Xiaomi Mi 9T: Baş 1.34 W/kg / Vücut 1.51 W/kg Mi 9T Pro: Baş 1.30 W/kg / Vücut 1.51 W/kg Mi 10: Baş 1.20 W/kg / Vücut 1.42 W/kg Note 10: Baş 1.11 W/kg / Vücut 1.39 W/kg Note 10 Lite: Baş 1.11 W/kg / Vücut 1.39 W/kg

Oppo A5 (2020): Baş 1.49 W/kg / Vücut 1.29 W/kg Reno 2 Z: Baş 1.29 W/kg / Vücut 1.40 W/kg Reno 10x Zoom: Baş 1.29 W/kg / Vücut 1.49 W/kg Find X2: Baş 1.25 W/kg / Vücut 1.45 W/kg A9 (2020): Baş 1.43 W/kg / Vücut 1.09 W/kg

Honor 8A: Baş 1.50 W/kg / Vücut 1.69 W/kg 20: Baş 0.84 W/kg / Vücut 1.29 W/kg 20 Lite: Baş 0.61 W/kg / Vücut 1.70 W/kg 9X: Baş 1.26 W/kg / Vücut 1.26 W/kg 8S: Baş 0.50 W/kg / Vücut 0.86 W/kg

Redmi 8A: Baş 0.23 W/kg / Vücut 1.48 W/kg Note 8: Baş 0.19 W/kg / Vücut 1.09 W/kg Note 8 Pro: Baş 1.00 W/kg / Vücut 1.47 W/kg Note 9s: Baş 0.23 W/kg / Vücut 1.48 W/kg Note 9 Pro: Baş 0.50 W/kg / Vücut 1.27 W/kg

Realme XT: Baş 0.47 W/kg / Vücut 1.14 W/kg 5i: Baş 0.47 W/kg / Vücut 1.07 W/kg 6: Baş 0.70 W/kg / Vücut 1.07 W/kg 6 Pro: Baş 0.87 W/kg / Vücut 1.26 W/kg 6i: Baş 0.78 W/kg / Vücut 1.09 W/kg

LG G8S ThinQ: Baş 0.48 W/kg / Vücut 1.58 W/kg K20: Baş 0.71 W/kg / Vücut 1.34 W/kg K50S: Baş 0.50 W/kg / Vücut 1.10 W/kg K40S: Baş 0.40 W/kg / Vücut 1.52 W/kg K50: Baş 0.32 W/kg / Vücut 1.05 W/kg



Apple

iPhone SE (2020): Baş 0.98 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone 11: Baş 0.95 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone 11 Pro: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone 11 Pro Max: Baş 0.95 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone XS: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone XS Max: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

iPhone XR: Baş 0.99 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

Apple son yıllarda çıkardığı ve kullanıcılar arasında popüler olan tüm iPhone modellerinde standart bir SAR değeri yakalamış durumda. Tüm modellerin 1.0 W/kg değerinin altında olması, yaydığı radyasyon oranının ideal değerin altında olduğunu gösteriyor. Risk asla ortadan kalkmasa da, epey azalmış durumda.

Samsung

Galaxy A01: Baş 0.35 W/kg / Vücut 1.56 W/kg

Galaxy M31: Baş 0.48 W/kg / Vücut 1.13 W/kg

Galaxy A51: Baş 0.37 W/kg / Vücut 1.59 W/kg

Galaxy A71: Baş 0.51 W/kg / Vücut 1.56 W/kg

Galaxy S20: Baş 0.28 W/kg / Vücut 1.52 W/kg

Samsung, popüler akıllı telefon modellerinin kullanıcının baş bölgesine yaydığı radyasyonu kontrol altına alarak riski en aza indirmiş durumda. Fakat akıllı telefon cebinizde, çantanızda ya da yakınınızdayken vücudunuza yaydığı radyasyon konusunda baş bölgesi kadar başarılı değil. Yeni modellerde dengelenmesi gereken bir durum.

Huawei

P Smart 2019: Baş 0.99 W/kg / Vücut 1.27 W/kg

P40 Lite E: Baş 0.84 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

Nova 5T: Baş 0.84 W/kg / Vücut 1.29 W/kg

P40 Pro: Baş 0.48 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

P40 Pro Plus: Baş 0.48 W/kg / Vücut 0.99 W/kg

Huawei, popüler akıllı telefon modellerinin pek çoğunda 1.0 W/kg sınırının altında bir SAR değeri sunuyor. Özellikle P40 modellerinde baş bölgesine yayılan radyasyon seviyesini 0.50 W/kg değerinin altına düşürebilmesi dikkat çekici bir özellik. Oluşan riski minimuma indirme konusunda başarılı SAR değerleri sunuyor.

Xiaomi

Mİ 9T: Baş 1.34 W/kg / Vücut 1.51 W/kg

Mİ 9T Pro: Baş 1.30 W/kg / Vücut 1.51 W/kg

Mİ 10: Baş 1.20 W/kg / Vücut 1.42 W/kg

Note 10: Baş 1.11 W/kg / Vücut 1.39 W/kg

Note 10 Lite: Baş 1.11 W/kg / Vücut 1.39 W/kg

Çinli elektronik firması Xiaomi, popüler akıllı telefonlarında özellik olarak diğer markaları yakalamasına rağmen SAR değerleri konusunda gözle görülür şekilde yüksek oranlara sahip. İdeal değer 2.0 W/kg’ın altında SAR değerleri sunuyor olsa da, yeni modellerde mutlaka bu değerleri düşürmesi ve oluşacak riski en aza indirmesi gerekiyor.

Oppo

A5 (2020): Baş 1.49 W/kg / Vücut 1.29 W/kg

Reno 2 Z: Baş 1.29 W/kg / Vücut 1.40 W/kg

Reno 10x Zoom: Baş 1.29 W/kg / Vücut 1.49 W/kg

Find X2: Baş 1.25 W/kg / Vücut 1.45 W/kg

A9 (2020): Baş 1.43 W/kg / Vücut 1.09 W/kg

Çinli teknoloji firması Oppo’nun popüler akıllı telefonları da tıpkı Xiaomi modellerinde olduğu gibi 1.0 W/kg üzerindeki SAR değerleriyle dikkat çekiyor. İdeal değerin altında olsa da, özellikle uzun süre kullanımda, riski düşürmek için daha düşük SAR değerlerine ulaşması gerekiyor.

Honor

8A: Baş 1.50 W/kg / Vücut 1.69 W/kg

20: Baş 0.84 W/kg / Vücut 1.29 W/kg

20 Lite: Baş 0.61 W/kg / Vücut 1.70 W/kg

9X: Baş 1.26 W/kg / Vücut 1.26 W/kg

8S: Baş 0.50 W/kg / Vücut 0.86 W/kg

Huawei’nin alt firmalarından olan Honor, her yeni modelde SAR değerleri konusunda gelişim göstermiş durumda. Özellikle Honor 8S modeli 1 W/kg’ın altında bir SAR değeri ile dikkat çekiyor. Uzun süreli kullanımda, özellikle baş bölgesinde oluşacak riski minimuma indirme konusunda gelişim göstermesi gerekiyor.

Redmi

8A: Baş 0.23 W/kg / Vücut 1.48 W/kg

Note 8: Baş 0.19 W/kg / Vücut 1.09 W/kg

Note 8 Pro: Baş 1.00 W/kg / Vücut 1.47 W/kg

Note 9s: Baş 0.23 W/kg / Vücut 1.48 W/kg

Note 9 Pro: Baş 0.50 W/kg / Vücut 1.27 W/kg

Xiaomi’nin alt firmalarından olan Redmi, popüler telefon modellerinde yakaladığı SAR değerleri ile dikkat çekiyor. Özellikle baş bölgesine yayılan radyasyon konusunda 0.50 W/kg değerinin bile altına düşebilen Redmi, vücut bölgesine yayılan radyasyon oranını daha da düşürebilir ise oluşabilecek riski son derece azaltacaktır.

Realme

XT: Baş 0.47 W/kg / Vücut 1.14 W/kg

5i: Baş 0.47 W/kg / Vücut 1.07 W/kg

6: Baş 0.70 W/kg / Vücut 1.07 W/kg

6 Pro: Baş 0.87 W/kg / Vücut 1.26 W/kg

6i: Baş 0.78 W/kg / Vücut 1.09 W/kg

Shenzhen merkezli, Çinli akıllı telefon üretici Realme’nin popüler akıllı telefonları ideal oranın oldukça altındaki SAR değerleri ile dikkat çekiyor. Tüm modellerinde standart bir oranı yakalayan Realme, vücut bölgesine yayılan radyasyonu da 1.0 W/kg oranının altında düşürdüğü zaman örnek firmalardan biri olabilir.

LG

G8S ThinQ: Baş 0.48 W/kg / Vücut 1.58 W/kg

K20: Baş 0.71 W/kg / Vücut 1.34 W/kg

K50S: Baş 0.50 W/kg / Vücut 1.10 W/kg

K40S: Baş 0.40 W/kg / Vücut 1.52 W/kg

K50: Baş 0.32 W/kg / Vücut 1.05 W/kg

Teknoloji dünyasının tecrübeli firmalarından olan LG, popüler akıllı telefonlarında yakaladığı düşük SAR değerleriyle dikkat çekiyor. Özellikle K50 ve K50S modellerinin SAR değeri olaşabilecek riskleri minimuma indirme yolunda atılmış başarılı adımlar olarak görülüyor.

Sizin için Türkiye teknoloji dünyasındaki en popüler 47 akıllı telefonun SAR değerleri listesi hazırladık. Bir akıllı telefonun SAR değeri düşük de olsa, uzun süre maruz kalmaktan kaçınmayı ve telefonla konuşurken kulaklık kullanmayı ihmal etmeyin.