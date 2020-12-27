Acun Ilıcalı'nın çevrimiçi yayın platformu Exxen'de yayınlanacak bir yeni yapım daha belli oldu. Başrollerinde Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven'in yer aldığı İşte Bu Benim Masalım, 1 Ocak'ta platformda olacak.

Acun Ilıcalı'nın yayın platformu Exxen, 1 Ocak 2021'de yayın faaliyetlerine başlayacak. Başlangıç için de platform pek çok yeni içerik hazırlanıyor. Bu içeriklerde de yeni neslin takip ettiği fenomenler ve ünlüler öne çıkıyor.

Platformun çıkış yapımlarından biri de özellikle gençler arasında oldukça popüler bir başka isim olan Aleyna Tilki'yi ekranlara taşıyacak. Genç şarkıcının başrolünü Cemal Can Canseven ile paylaşacağı yapımın adı ise İşte Bu Benim Masalım.

Aynı isimli bir de single çalışması var

Aleyna Tilki'nin müzik kariyerinde ilerlemeye çalışan liseli bir genç kızı canlandıracağı bu yapım, genç sanatçının gerçek hayat hikayesine de önemli benzerlikler taşıyacak. Aleyna Tilki de çok genç yaşlarda şöhret basamaklarını tırmanmıştı.

Yapımda yer alacak diğer isimler arasında Merve Sevin, Ayça Tilki, Eren Emingil, Nevra Serezli, Zeynep Kankode ve Kıvanç Baruönü bulunuyor. Fragmandan anladığımız kadarıyla Disney gibi firmaların yaptığı gençlik dizilerine yakın bir yapımla karşılaşacağız.

Aleyna Tilki daha önce de İşte Bu Benim Masalım adlı bir Single çalışmasına imza atmıştı. Şarkının sözlerinde de genç şarkıcının oldukça öznel ve kendisini ifade ettiği bir çalışma yaptığını görmüştük, dizide de benzer bir yapı görebiliriz.

Yapımdan ilk fragman geldi

Yeni dizinin duyurusunu Twitter adresinden gerçekleştiren Exxen, bir de fragman yayınladı. Genel olarak baktığımızda fragman oldukça renkli, hareketli ve bir video klip havasında gözüküyor. Fragmanda Aleyna Tilki'ye odaklanıldığı da gözlerden kaçmayan bir detay oluyor.

Böylelikle Konuşanlar gibi yapımlardan sonra Exxen, orijinal içeriklerine bir başka iddialı yapımı katmış olacak. Sizce platform başarılı olabilecek mi? Aleyna Tilki gibi isimler platformun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlayabilecek mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.