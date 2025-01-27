Alfa Romeo, Kuzey Amerika’da 2027 yılı itibarıyla tamamen elektrikli araçlara geçiş planını iptal etti. İçten yanmalı motorlarla yola devam edecek.

İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Kuzey Amerika’da 2027 yılı itibarıyla tamamen elektrikli modellere geçme planını iptal etti. Alfa Romeo'nun bu kararı, bölgedeki mevcut satış performansının düşük olması ve bayilerin elektrikli araçlara geçiş için yeterince hazır olmamasıyla ilişkilendiriliyor.

Alfa Romeo’nun Kuzey Amerika operasyonlarından sorumlu yöneticisi Chris Feuell, NADA fuarında yaptığı açıklamada, ABD'de bulunan 110 bayinin yalnızca elektrikli araç satışıyla ayakta kalmasının şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

2027 elektrikli araç hedefleri yeniden masada mı?

Alfa Romeo içten yanmalı motor seçeneklerini sunmaya devam etme kararı aldı. Alınan bu karar ise Alfa Romeo’nun Avrupa ve Çin pazarlarında 2027 yılı için belirlediği elektrikli araç hedeflerini de yeniden değerlendirebileceğini gösteriyor.

Alfa Romeo’nun eski CEO’su Jean-Philippe Imparato da markanın sürdürülebilirliği için daha geniş bir motor yelpazesine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Yapılan bu açıklamalar ise şirketin gelecekte de içten yanmalı motorlu modeller üretmeyi sürdürebileceğini gösteriyor. Şu anda Türkiye’de benzinli Guilia ve Stelvio’nun yanı sıra elektrikli ve hibrit Junior gibi modelleri tüketicilere sunuluyor.