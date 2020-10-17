Alfa Romeo Giulia Fiyat Listesi ve Dikkat Çeken Özellikleri

İtalya'nın önemli otomobil üreticilerinden biri olan Alfa Romeo'nun D segmentindeki lüks modeli Giulia'nın dikkat çeken özellikleri ve fiyat listesini sizler için derledik.

Bu sene 110. yaş gününü kutlayan İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, yıl dönümünü kutlamak amaçlı ürün gamına yeni modeller eklerken, halihazırda sahip olduğu modelleri de makyajlayarak güncelledi. Bunlardan biri olan 2020 model Alfa Romeo Giulia, yüksek performansı ve sportif görünümüyle bazı avrupa ülkelerinde otomobilseverlerin dikkatlerini üzerine çekmiş durumda.

2020 model Alfa Romeo Giulia; kasasını değiştirmediği için geçtiğimiz yıldaki modeline görünürde benzese de hem makyajlanarak hem de teknolojik eklentilerle desteklenerek, D segmenti rakiplerine karşı elini güçlendirdi. Gelin hep birlikte bu güçlendirilmiş Alfa Romeo Giulia'yı yakından inceleyelim.

Tasarım

Dış tasarım

Tasarım konusunda oldukça başarılı olan Alfa Romeo, Giulia için de gerekeni yapmış diyebiliriz. Ön tamponda bizi, üç bölmeli karbon fiber ızgaralar ve çift zenon adaptif farlar ile karşılayan Alfa Romeo Giulia’nın gerçekten kompakt bir görünüme sahip olduğunu gözlemliyoruz.

19 inç siyah renkte parlak jantlar ile süslenmiş olan aracın jant üzerindeki renkli fren kaliperleriyle birlikte şık bir görünüm kazandığını söyleyebiliriz.

Alfa Romeo Giulia’nın arka tarafına baktığımızda otomobilseverlerin yapmaktan çok hoşlandığı benzetmeleri yapmadan duramıyoruz. Giulia’nın arkadan görüntüsü Mercedes’in A serisi Sedan otomobilinin arka görüntüsüne gerçekten çok benziyor.

İç tasarım

Çok fonksiyonlu, alüminyum vites kulaçlıklarıyla spor görünüme sahip ısıtmalı deri direksiyonu ve ön konsoludaki 8.8 inçlik dokunmatik ekranıyla Alfa Romeo Giulia’nın içersinide D segmenti araçta bulunması gereken neredeyse her şey bulunuyor.

Güvenlik

Şerit takip sistemi

Şerit takip asistanı sayesinde Alfa Rome Giulia, doğru şeritte kalmanız için size yardımcı oluyor. Aracınız şeritten çıkmaya başlarsa, sistem sizi şeritte tutmak için aktif olarak müdahale ediyor. Yani Giulia kullanırken şeritte kalmak için çok da efor harcamanız gerekmiyor.

Trafik işareti tanıma

Giulia, son teknoloji bir Trafik İşareti Tanıma ve sürücüleri ile yasal hız sınırındaki değişiklikler konusunda uyaran akıllı hız asistanıyla donatılmış. Aktif Hız Sabitleyici devreye girerse, direksiyon simidi kontrollerine dokunarak hızını trafik kurallarına göre otomatik olarak ayarlanmaktadır.

Sürücü dikkat asistanı

Sürücü Dikkat Asistanı, sürücünün aracı kullanma tarzını ve seyahatin uzunluğunu izleyerek Alfa Romeo Giulia'nın direksiyonundaki kişinin yorgunluğunu tespit edip uyarı sinyalleri ve TFT ekranında beliren kahve fincanı sembolü ile sürücüyü uyarıyor. Gerçekten çok güçlü yazılımlarla desteklenmiş bu asistan sayesinde ölümlü kazaların önüne geçilmeye çalışılıyor.

Kör nokta uyarı sistemi

Yan şeritlerdeki arabalara yandan çarpmayı önlemek için, Aktif kör nokta uyarı sistemi size görsel bir uyarı gönderip direksiyonu kendisi kontrol ediyor. Ne yazık ki ülkemizde ölümlü motorsiklet kazalarının ne kadar çok olduğunu düşünürsek, kör nokta uyarı sistemi gerçekten Alfa Romeo Giulia’nın sahip olduğu çok önemli bir özellik olduğunu söyleyebiliriz.

Multimedya:

Apple CarPlay

Alfa Romeo Giulia’nın sahip olduğu Apple CarPlay desteği ile iPhone'unuzun tüm işlevlerini ve uygulamalarını Alfa Romeo Giulia bilgi-eğlence sistemi aracılığıyla kullanabilirsiniz. Biz teknolojiseverler için bağlanabilirlik oldukça önemli olduğundan üreticiler bu özelliği araçlarına katmak istiyor. Bu sebeple Apple CarPlay artık tüm yeni model araçlarda var desek yeridir.

Android Auto

Bazı otomobillerde Apple CarPlay olmasına rağmen android adına neredeyse hiçbir eklenti olmayabiliyor. Ancak Alfa Romeo android kullanıcılarını görmezden gelmemiş ve Android auto ile android kullanıcılarına kolaylık sağlamış. Bu özellik sayesinde aramalarınıza rahatlıkla cevap verebilecek ve ses asistanı sayesinde elinizi direksiyondan çekmeden mesajlarınızı sesli olarak yanıtlayacaksınız. Tabii aynı zamanda müzik dinleme ve navigasyon özelliklerini de android auto ile rahatlıkla kullanacaksınız.

Aerodinamik

Aerodinamikteki sürekli gelişmeler ve derinlemesine rüzgar tüneli testleri sayesinde Giulia, otomobilin gövdesinin altındaki hava akışını iyileştirmek ve arkadan çekişin yönetimini en iyi hale getirmek için özel olarak geliştirilen entegre bir "aero splitter" ile donatılmış. Yani bu otomobilin yeterince iyi bir aerodinamiğe sahip olduğunu ifade edebiliriz.

DNA, sürüş modları

Aracın alüminyum ve ahşap kaplamalı orta konsolunda bulunan butonla, DNA adı verilen sürüş modlarını isteğinize bağlı olarak deneyimleyebiliyorsunuz. D, Spor sürüşü için dinamik mod. Motor ve vites kutusu, sportif sürüş seçimine, virajlarda çekişe ve hız yükseldiğinde gaz pedalında hassasiyete uyum sağlar. N, standart motor ve vites kutusu tepkisi, daha konforlu bir süspansiyon ayarı ile doğal mod. A, Gelişmiş Verimlilik. Verimlilikle birlikte performans istediğiniz tüm durumlar için.

Performans

2 farklı motor seçeneği ile satılan Giulia’nın iki motoru da 2.0 litre ancak bunlardan biri 200 beygir gücündeyken diğeri ise 280 beygir gücünde. Oldukça güçlü tork seviyesine sahip olan bu otomobilin 200 beygir modeli 330Nm tork üretirken 280 beygir modeli tam 400 Nm tork üretiyor. Alfa Romeo Giulia’nın en iyi maksimum hızı 240 km/saat ve 0’dan 100’e en kısa 5.2 saniyede ulaşıyor

Alfa Romeo Giulia yakıt tüketimi:

GIULIA 2.0 200hp SPRINT RWD BENZİNLİ AT

Şehir içi (lt/100km): 8.2

Şehir dışı (lt/100km): 5.3

Ortalama (lt/100km): 6.4

GIULIA 2.0 280hp VELOCE AWD BENZİNLİ AT

Şehir İçi (lt/100km): 8.7

Şehir Dışı (lt/100km): 5.8

Ortalama (lt/100km): 6.9

Alfa Romeo Giulia fiyat listesi

ALFA ROMEO GIULIA 2.0 200hp SPRINT RWD BENZİNLİ AT 720.920 TL

ALFA ROMEO GIULIA 2.0 280hp VELOCE AWD BENZİNLİ AT 791.950 TL

Alfa Romeo Giulia’nın dikkat çeken özelliklerini sizler için inceledik. Otomobil hakkında düşünceleriniz nelerdir? Bu fiyatlar sizler için ne ifade ediyor? Lütfen yorumlarda bizlerle fikirlerinizi paylaşın.