Alfa Romeo'nun geçtiğimiz günlerde tanıttığı Milano isimli modelinin Polonya'da üretilecek olması İtalya hükûmetini kızdırdı. Hükûmete göre İtalyan isimli bir aracı başka bir ülkede üretmek yasal değil.

İtalyalı otomobil devi Alfa Romeo, geçtiğimiz gün kendine has tasarımıyla çok dikkat çeken yeni SUV modeli Milano’yu tanıtmıştı. Birçok dikkat çeken özelliğe sahip aracın, Polonya’da üretileceği ifade edilmişti. Ancak bugün gelen haberler, aracın İtalya dışında üretilmesinin İtalya hükûmetini kızdırdığını ortaya koydu. Bunun nedeni ise otomobilin ismi.

İşletme Bakanı Adolfo Urso, Milano’nun İtalya dışında bir ülkede üretilmesinin yasa dışı olduğunu söyledi. Hükûmete göre yasalarda İtalyan isimlerine sahip ürünlerin diğer ülkelerde üretilmemesi gerektiği yazıyor. Milano’nun İtayla’nın aynı isimli şehrinden geldiğini biliyoruz. Urso, bununla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

“Milano ismine sahip bir otomobil Polonya’da üretilemez. Yasa, tüketiciyi yanıltabilecek ifadeleri yasaklıyor. Yani Milano adında bir arabanın İtalya’da üretilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu bir yanıltıcı ifade oluyor.”

"İtalyan isimli bir araba İtalya dışında üretilemez."

Lansmanda Stellantis CEO’su Carlos Tavares, hem içten yanmalı hem de elektrikli versiyonu gelecek modelin üretimi için İtalya yerine Polonya’yı seçtiklerini belirtmişti. Bunun da fiyatında 10 bin euro civarında tasarruf etmeyi sağlayacağını aktarmıştı. Yani 40 bin dolar yerine 30 bin dolar civarında bir fiyatla gelebilecekti. Milano ayrıca İtalya dışında üretilecek tek model olarak da kayıtlara geçmişti.

Alfa Romeo tarafından konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yok. Nasıl bir yol izleyeceklerini ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bahsi geçen yasanın genellikle gıda ürünlerinde etkili olduğunu belirtelim. Bu şekilde İtalya dışında İtalyan isimli ürün üretiminin önüne geçilmeye çalışılıyor.

Alfa Romeo Milano hakkında tüm detaylar için: