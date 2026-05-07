Alsancak'ta En İyi iPhone Satıcıları- 2026

Alsancak’ta en iyi iPhone satıcılarını, güvenilir telefon mağazalarını ve 2026’nın öne çıkan teknoloji noktalarını bir araya getirdik. Sıfır, ikinci el ve yenilenmiş iPhone modelleri için en çok tercih edilen mağazaları bu rehberde bulabilirsiniz.

İzmir’in en hareketli bölgelerinden biri olan Alsancak, teknoloji mağazaları ve telefon satıcıları açısından da oldukça yoğun seçenekler sunuyor. Özellikle sıfır ve ikinci el iPhone modellerine ulaşmak isteyen kullanıcılar; Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Talatpaşa Bulvarı ve çevresindeki mağazalarda farklı fiyat seçenekleriyle karşılaşabiliyor. iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15 ve yeni nesil modeller için hem kurumsal mağazalar hem de butik telefoncular bölgede aktif şekilde hizmet veriyor.

2026 yılında artan akıllı telefon fiyatları nedeniyle kullanıcılar artık yalnızca uygun fiyat değil; garanti, pil sağlığı, Face ID durumu ve cihaz geçmişi gibi detaylara da daha fazla dikkat ediyor. Bu nedenle Alsancak’taki güvenilir iPhone satıcıları; ekspertiz hizmeti, takas desteği, faturalı satış ve teknik servis avantajlarıyla öne çıkıyor. Özellikle ikinci el premium cihaz arayan kullanıcılar için Alsancak, İzmir’de hâlâ en çok tercih edilen bölgelerden biri olmaya devam ediyor.

NOT: Bu içerikte yer alan işletmeler, Google kullanıcı puanları ve yorumları baz alınarak sıralanmıştır. Ancak bu puanların ve yorumların her zaman tamamen objektif ya da manipülasyondan uzak olduğu garanti edilemez. Webtekno olarak listede yer alan işletmelerin hizmet kalitesi, ürün durumu veya satış süreçleriyle ilgili herhangi bir doğrudan sorumluluk kabul etmemekteyiz. Tüm riskler kullanıcıya aittir; bu nedenle tercih yapmadan önce kendi araştırmanızı yapmanızı öneririz.

Alsancak'ta iPhone Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Alsancak’ta iPhone satın alırken cihazın pil sağlığı, Face ID çalışıp çalışmadığı, ekran değişim geçmişi ve IMEI kayıt durumu mutlaka kontrol edilmelidir. Özellikle ikinci el iPhone modellerinde parça değişimi, garanti durumu ve cihazın daha önce tamir görüp görmediği büyük önem taşırken; faturalı ve güvenilir mağazalardan alışveriş yapmak kullanıcılar için daha güvenli bir tercih oluyor.

Orijinal Kutu, Fatura ve Garanti: Alsancak'ta iPhone Alımının 3 Şartı

Alsancak’ta iPhone satın alırken dikkat edilmesi gereken en önemli detayların başında orijinal kutu, fatura ve garanti durumu geliyor. Özellikle ikinci el cihazlarda kutulu ve faturası bulunan modeller hem daha güvenilir kabul ediliyor hem de ileride satış sırasında cihazın değerini artırabiliyor. Bunun yanında garanti devam eden iPhone modelleri, olası teknik sorunlarda kullanıcıya ekstra güvence sağlıyor.

Yetkili Bayi mi, Bağımsız Satıcı mı? İzmir Alsancak'ta Doğru Tercih

Yetkili bayiler, resmi garanti ve güvenilir teknik servis avantajı sunduğu için özellikle sıfır iPhone almak isteyen kullanıcılar tarafından daha güvenli görülüyor. Cihaz geçmişi, orijinallik ve garanti süreçleri daha net olduğu için kullanıcılar genellikle daha sorunsuz bir alışveriş deneyimi yaşayabiliyor. Bağımsız satıcılarda ise fiyat avantajı, ikinci el seçenekleri ve takas imkânı daha ön plana çıkıyor. Ancak bu tarafta cihazın pil sağlığı, parça değişim geçmişi, Face ID durumu ve IMEI kontrolü gibi detaylara ekstra dikkat edilmesi gerekiyor.

Alsancak'ın En İyi iPhone Satıcıları: Adres Adres Rehber - 2026

Kıbrıs Şehitleri Caddesi Çevresinde iPhone Satan Güvenilir Dükkanlar

Teknotel Premium Alsancak - 4.7 Teknotel Premium Alsancak; iPhone satışı, telefon aksesuarları ve teknik servis hizmetleriyle öne çıkan teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, ikinci el telefon alım-satımı ve cihaz bakım işlemleri konusunda da hizmet vermektedir. Alsancak, 1479. Sk. No:14/A-B, 35220 Konak/İzmir.

İletişim: 0532 566 05 87

Mobilteam Bilişim Teknolojileri - 5.0

Mobilteam Bilişim Teknolojileri; iPhone satışı, teknik servis ve telefon aksesuarları alanında hizmet veren teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, cihaz tamiri, ekran değişimi ve ikinci el telefon işlemleriyle de tercih edilmektedir. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:135/A, 35220 Konak/İzmir.

İletişim: (0232) 421 18 00

TeleLife Phone Coffee - 4.9 TeleLife Phone Coffee; telefon satışı, teknik servis ve mobil aksesuar ürünleriyle hizmet veren teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, özellikle iPhone cihaz bakımı, ekran değişimi ve ikinci el telefon işlemleriyle öne çıkmaktadır. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:135/A, 35220 Konak/İzmir.

İletişim: (0232) 422 16 42

TeknoPluss - 4.8 TeknoPluss; iPhone satışı, telefon teknik servisi ve mobil aksesuar ürünleri üzerine hizmet veren teknoloji mağazalarından biridir. İşletme, cihaz tamiri, batarya değişimi ve ikinci el telefon alım-satım işlemleriyle de tercih edilmektedir. Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Cd. No:104/A, 35220 Konak/İzmir.

İletişim: (0232) 422 33 10

Alsancak'ta Apple Yetkili Satış Noktaları ve Reseller'lar

Egemek Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı ve Satıcısı - Alsancak

Gürgençler Forum Bornova AVM

Gürgençler Optimum AVM

Troy Apple Premium Partner

Model Bazlı iPhone Fiyatları - Alsancak 2026

Model 2. el fiyatı iPhone 13 Pro Max 38.000 - 46.000 TL iPhone 13 Pro 32.000 - 40.000 TL iPhone 13 25.000 - 31.000 TL iPhone 14 Pro Max 48.000 - 60.000 TL iPhone 14 Pro 40.000 - 52.000 TL iPhone 14 Plus 34.000 - 42.000 TL iPhone 14 31.000 - 38.000 TL iPhone 15 Pro Max 52.000 - 68.000 TL iPhone 15 Pro 44.000 - 58.000 TL iPhone 15 Plus 39.000 - 50.000 TL iPhone 15 36.000 - 46.000 TL

iPhone 15 ve 15 Pro Serisi: Alsancak'taki Güncel Satış Fiyatları

iPhone 13 ve 14: Orta Segment İçin Alsancak Seçenekleri

SSS: Alsancak iPhone Satıcıları Hakkında Merak Edilenler

Alsancak'ta İkinci El iPhone IMEI Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alsancak’ta ikinci el iPhone alırken cihazın IMEI numarası mutlaka BTK ve e-Devlet üzerinden sorgulanmalıdır. Telefonun arama ekranından *#06# yapılarak öğrenilen IMEI numarasıyla cihazın kayıtlı, klonlu veya kayıp olup olmadığı kontrol edilebiliyor.

Alsancak'ta iPhone Taksitle Alınabilir mi?

Evet, Alsancak’taki birçok telefon mağazasında kredi kartına taksit, senetli satış veya operatör destekli ödeme seçenekleri sunulabiliyor. Özellikle sıfır ve yenilenmiş iPhone modellerinde mağazaya göre farklı ödeme kampanyaları bulunabiliyor.

Alsancak'taki iPhone Dükkanları Pazar Günü Açık mı?

Alsancak’taki birçok telefoncu ve aksesuar mağazası pazar günü de hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle Kıbrıs Şehitleri Caddesi çevresindeki mağazaların büyük kısmı öğle saatlerinden akşama kadar açık oluyor.