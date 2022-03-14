Altın Dönüşüm Hesaplarının Detayları Belli Oldu

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında altın kur korumalı altın hesapları sisteminin nasıl uygulanacağı anlatıldı. Sistem, genel anlamda kur korumalı TL mevduat hesapları ile aynı şekilde işleyecek.

Yeni ekonomik model kapsamında hayatımıza giren kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın altın dönüşüm hesaplarına ilişkin tebliğleri yayımlandı. Yayımlanan tebliğ, altınların dönüşüm sisteminin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı anlatılıyor.

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre vatandaşlar, yetkili rafineriyle anlaşması olan bankalar aracılığıyla altın dönüşüm hesaplarına dahil olabilecekler. Altındaki has altın miktarı, yetkili kuyumcu ya da bankalar tespit edilecek. Altınlar bankalara teslim edildikten sonra da yine yetkili rafineri aracılığıyla yeniden işlenerek ekonomiye kazandırılacak. Türkiye'deki gerçek ve tüzel kişiler, bu sistemden faydalanabilecekler.

Vade süresi en fazla 1 yıl olacak

Resmi Gazete'deki tebliğe göre altın dönüşüm hesaplarındaki vade süresi, en fazla 1 yıl olacak. Vatandaş, 3 ay, 6 ay veya 1 yıllık vadeler ile parasını altına endeksleyebilecek. Kazancın oranı, yani faiz ise Merkez Bankası'nın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranından daha düşük olmayacak. Altınını ekonomiye kazandırmak için bozdurup TL'ye çeviren vatandaş, vade süresi sona erdiğinde isterse bu sistemde kalmaya devam edebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu sistemin bir anlamda garantörü olacak. Zira vatandaş ile bankanın yaptığı anlaşma kapsamında ödenen faiz düşük kalırsa, TCMB vatandaşa ekstra ödeme yapabilecek. Bu ödeme, vatandaşın dönüşüm anlaşması yaptığı banka aracılığı ile gerçekleştirilecek.