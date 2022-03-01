Altın Tasarruf Sistemi Devreye Girdi: İşte Detaylar

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin duyurduğu, yastık altındaki altınların değerlendirilmesini amaçlayan Altın Tasarruf Sistemi bugün devreye girdi. Peki bu sistem ne vadediyor?

Yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Hazine ve Maliye Bakanlığı, ‘Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi’ni bugün itibarıyla devreye aldı. Proje kapsamında vatandaşlar, 81 ilde altın toplama günlerini beklemeden altınlarını bankalara yatırabilme fırsatına sahip olacak. Ayrıca Altın Değerleme Noktasında yetkilendirilmiş kuyumcular üzerinden yapılan altın yatırma işlemlerinden masraf alınmayacak.

Bakanlık tarafından ‘altınların kaybolma, çalınma gibi riskleri de ortadan kaldırma amacıyla’ da başlatılan projede üç farklı sistem bulunuyor. Darphane Çeyrek Altın Sistemi, Banka Altın Değerleme Sistemi ve Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemi, şu şekilde işleyecek:

Altın Tasarruf Sistemi, temelde 3 ayrı sistemden oluşuyor

Darphane Çeyrek Altın Sistemi: Darphane tarafından üretilen altınlar , adet fark etmeksizin “Darphane Kazandıran Çeyrek Hesap Sistemine” dahil bankalarda ve finans katılım bankalarında (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Emlak Katılım, Vakıf Katılım, Ziraat Katılım) “Çeyrek Hesap” ya da “Kazandıran Çeyrek Hesap” açılarak hesaplara yatırılabilecek.

Banka Altın Değerleme Sistemi: Altınların sisteme dahil banka şubeleri (Albaraka, Akbank, Anadolubank, Denizbank, Kuveyt Türk, TEB, Türkiye Katılım, Garanti BBVA, QNB Finans, VakıfKatılım, Yapı Kredi) üzerinden banka hesabına kolayca ve güvenle aktarılmasını sağlayan sistem.

Kuyumcu Altın Değerlendirme Sistemi: Altınların "İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş’nin” nin kurduğu sistemde yetkili kuyumcular aracılığıyla banka hesabına aktarılmasını sağlayan sistem.

İstenilen hesap tercih edilebilecek:

Altın Tasarruf Sistemi’nde vatandaşlar, Altın Depo Hesapları, Altın Katılım Hesapları, Çeyrek Hesap, Çeyrek Katılım Hesabı, Altın Dönüşümlü TL Mevduat veya Altın Dönüşümlü TL Katılma Hesabını tercih edebilecekler.

Kazanç nasıl olacak?

Paylaşılan "10 Soruda Altın Tasarruf Sistemi" belgesinde yer alan bilgilere göre vatandaşlar, Altın dönüşümlü TL mevduat ve katılım mevduat hesabı açtırmaları halinde vadelerinin sonunda kâr elde edecekler. Buna göre,

Gram altın 800 TL iken dönüştürülen 100 adet gram altın, vatandaşın banka hesabına 80 bin TL olarak yatacak. 3 aylık vade boyunca vatandaşa asgari %3,51 oranında faiz uygulanacak. Vade sonunda vatandaşın kazancı, altının değeri düşse de sabit kalacak ve banka hesabındaki para 82.208 TL (2.808 TL) olacak. Altının değerinin artması halindeyse değer artışı ve faiz kazancı aynı anda eklenecek.