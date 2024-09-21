Amazon'da temel ihtiyaçlarımız dışında pek çok farklı alanlarda kullanabileceğiniz ilginç ürünler mevcut. Amazon'da gezinirken bu ürünler olmasa bile bunlara benzer şeyler elbette karşınıza çıkmıştır.

En çok zaman geçirdiğiniz yaşam alanınızı daha işlevsel hâle getirmek ya da yaşamınıza biraz daha pratiklik katmak istiyorsanız, teknoloji size birçok çözüm sunuyor. Amazon, geniş ürün yelpazesiyle bu alanda önemli bir durak.

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"Bu içerik 20.09.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Amazon'da keşfedilmeyi bekleyen ilginç teknolojik ürünler

Bu mini yazıcı, fotoğraflar, etiketler, mesajlar, listeler ve QR kodları gibi birçok farklı belgeyi yazdırabilir. Ayrıca web baskısını destekler. Küçük ve hafif yapısıyla taşınması kolay olup 200 DPI çözünürlükte net baskı kalitesi sunar. Hem öğrenciler hem de ebeveynler için verimliliği artırmaya yardımcı olurken kablosuz bağlantı ile akıllı telefonlara kolayca bağlanabilir. Dahili 1000mAh şarj edilebilir pili ve termal baskı teknolojisi sayesinde mürekkep kartuşu gerektirmez, bu da düşük işletme maliyeti sağlar.

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Xiaomi Mijia Elbise Tüy ve Tiftik Toplama Cihazı, kıyafetlerinizde biriken tüy ve tiftikleri hızlı ve etkili bir şekilde temizlemek için idealdir. Hafif ve ergonomik tasarımı sayesinde kolayca taşınabilir ve kullanılabilir. 5 bıçaklı kesim sistemi ile etkili sonuçlar sunarken, şarj edilebilir bataryası 90 dakikaya kadar kullanım imkanı sağlar. Cihazın haznesi, topladığı tüyleri temiz ve düzenli bir şekilde biriktirir, bu da kullanım kolaylığı sağlar.

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MiLi MiTag Akıllı Takip Cihazı, Apple MFI sertifikalı olup kaybolan eşyalarınızı kolayca bulmanızı sağlar. iOS uyumlu "Find My" uygulaması ile entegre çalışarak 100 metreye kadar Bluetooth aralığında sesli uyarı verip konum tespiti yapabilirsiniz. IPX67 su geçirmezlik derecesine sahip olan bu cihaz, hem suya dayanıklı hem de 12 aya kadar pil ömrü sunar. Değiştirilebilir pil ile uzun süreli kullanım imkanı sunar ve deri kılıfıyla anahtar, çanta veya evcil hayvan tasmasına rahatça takılabilir.

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Bu manyetik telefon tutucu, iPhone 12-15 serisi ve metal plaka ile diğer telefon modelleri için uygundur. Metal plaka gerekmeden Magsafe kılıfı olan cihazlarda doğrudan kullanılabilir. Hafif alüminyum alaşımdan üretilmiş olup, dizüstü bilgisayar veya monitöre kolayca monte edilebilir. Kompakt tasarımı sayesinde çift ekran kullanımı için pratik bir çözüm sunar.

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YUWAKAYI 7'si 1 arada temizleyici kiti, kulaklıklar, klavyeler, monitörler ve telefonlar için çok yönlü bir temizlik çözümü sunar. Kit, kulaklık temizleme kalemi, mini fırça, floklama sünger fırça, temizleme spreyi şişesi (boş), fiber bez ve tuş kapağı tokası içerir. Silikon uç ve mini fırça ile kirleri temizleyebilir, yüksek yoğunluklu fırça ile klavyelerdeki tozları rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Ayrıca, ekran temizliği için sprey şişesi ve fiber bez ile hızlı ve verimli bir temizlik sağlar.

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SwitchBot Bot Akıllı Buton Basıcı, eski tip düğmeli cihazları akıllı hâle getirmek için tasarlanmış pratik bir cihazdır. Bluetooth bağlantısı ile akıllı telefonlardan kontrol edilebilir ve belirli zamanlara göre programlanabilir. Cihazı herhangi bir düğmeye kolayca yapıştırarak kullanabilir ve uzaktan tuşlara basma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Hub ile birlikte kullanıldığında, sesli asistanlarla uyumlu çalışarak daha geniş bir kontrol imkanı sunar. Kompakt tasarımı sayesinde evde birçok cihazı akıllı hale getirebilirsiniz.

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Bu manyetik Bluetooth hoparlör, metal yüzeylere kolayca takılabilir ve yanında gelen metal halkalar sayesinde metal olmayan yüzeylerde de kullanılabilir. iPhone 12 ve sonrası için MagSafe özelliğine sahip olan modellerde ve diğer Bluetooth özellikli cihazlarla uyumlu olan hoparlör, telefon standı olarak da işlev görür. 8 saate kadar çalma süresi sunan pil, 1,5 saatte tam şarj olur.

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Linus L2, Wi-Fi bağlantısı entegre olduğu için ek bir Wi-Fi köprüsüne ihtiyaç duymaz. Yeni versiyonu daha küçük, sessiz ve iki kat daha hızlı olup, şarj edilebilir pili ile uzun süreli anahtarsız erişim sağlar. Eve yaklaştığınızda kapıyı otomatik açabilir, belirli zamanlarda kilitleme fonksiyonlarıyla güvenliği artırabilirsiniz. Wi-Fi ve Bluetooth desteği ile uzaktan erişim sunan bu akıllı kilit, çoğu kapıya kolayca monte edilebilir.

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LC-dolida Bluetooth Hoparlörlü Uyku Bandı, müzik dinlerken kulaklık takmanıza gerek bırakmayan ve teri emen elastik bir saç bandı tasarımına sahiptir. Nefes alabilir kumaşı sayesinde spor, yoga, seyahat ve meditasyon gibi aktivitelerde rahatlıkla kullanılabilir. 240 mAh pil ile 10 saate kadar çalma süresi sunan bu kulaklık, Bluetooth 5.2 teknolojisi ile hızlı ve kesintisiz bağlantı sağlar.

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