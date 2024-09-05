IKEA'nın, İçinde Yatak Olan ve Bisikletle Çekilen Bu Kapsülünün Amacı Ne? Yolcu Bile Alıyor!

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Bir dönem Paris sokakları, içinde yatak olan IKEA kapsülleriyle hareketlenmişti. Peki bu fikir, hangi talebin arzıydı?

Ünlü İskandinav mağazası IKEA, Paris’te bir ilke imza atarak içinde yatak olan, elektrikli bisikletlerin çektiği bir kapsülleri sokaklarda dolaşıma sokmuştu.

Kapsüllerin içinde ise yatak vardı ve insanlar içine binip gün içinde kestirebiliyordu. IKEA’nın böyle bir fikri ne için ürettiğine birlikte bakalım.

Yaratıcı bir pazarlama kampanyasıydı.

paris

Montaja hazır mobilyaları, tekstil ürünleri ve ev dekorasyonu eşyalarıyla ön plana çıkan IKEA’yı gezmeyi kim sevmez ki? Bir de IKEA’nın ayağınıza geldiğini düşünün… 

İşte bu bisikletlerle çekilen kapsül fikrinin amacı, yataklarının konforunu denetmek ve insanlara şekerleme şansı vermek. Bir taşla iki kuş gibi düşünün.

Kampanyanın adı “Şekerleme”ydi.

ikea

2021 yılında ortaya çıkarttığı “La Sieste (Şekerleme)” adlı bu uygulama, Parislilere 13.30 ila 18.30 arasında kestirme yapma olanağı tanımıştı.

Doğru sürelerde kestirmenin, insan sağlığı için olumlu bir şey olduğunu vurgulayan IKEA, insanları kapsüllerine davet ederek yataklarında, çarşaflarında, yastıklarında, yorganlarında keyifli bir uyku deneyimi sunmuştu.

ikea yatak

Bu kampanya sayesinde marka hem kendi görünürlüğünü artırdı hem dikkat çekti hem de insanlara hoş bir deneyim sundu. Sizce nasıl bir pazarlama taktiği?

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