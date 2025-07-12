Amazon Prime Day indirimleri resmen başladı, binlerce ürün indirime girdi. Tabii ki oyuncu ekipmanlarının fiyatları da kampanyada düştü. Biz de Prime Day kapsamında alabileceğiniz oyuncu ekipmanı önerileriyle karşınızdayız.

Amazon’un çok beklenen Prime Day indirim kampanyası 8 Temmuz günü itibartıyla resmen başladı. 14 Temmuz tarihine kadar devam edecek bu kampanyada binlerce üründe kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. Tabii ki oyuncu ekipmanları da indirim bulunan ürünler arasında.

Biz de Prime Day kampanyasında fiyatı düşen oyuncu ekipmanlarını sizler için derledik. Eğer oyun oynamayı seviyorsanız ve yepyeni bir oyuncu ekipmanı arıyorsanız doğru yerdesiniz. Aşağıdan oyuncu ekipmanı önerilerimize göz atabilirsiniz.

Prime Day indiriminde alabileceğiniz oyuncu ekipmanları

ASUS TUF GAMING VG27AQ3A

Razer BlackWidow V4

SteelSeries Apex Pro

SteelSeries Aerox 5

Razer DeathAdder V3 Pro

HyperX Cloud III

Hawk Gaming Chair FAB V5

Xbox oyun kumandası

DualSense oyun kumandası

ASUS TUF GAMING VG27AQ3A

ASUS'un bu monitörü, oyun odaklı monitör arayanlar için iyi bir tercih. 180 Hz yenileme hızı, 2560x1440 çözünürlük, 1 ms tepki süresi, 27 inç boyut, NVIDIA G-Sync teknolojisi gibi özelliklerle donatılan monitör, üst seviye bir ekran arayanlar için ideal bir tercih.

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Razer BlackWidow V4

Razer markalı bu klavye oyun deneyimi konusunda oldukça iddialı. Fiyat performans ürünü diyebileceğimiz BlackWidow V4 modeli, RGB aydınlatma, tıklamalı mekanik anahtarlar, 6 özel makro tuş, manyetik peluş deri bilek dayanağıyla rahat kullanım gibi oyuncuların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak özelliklerle geliyor.

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SteelSeries Apex Pro

Daha üst seviye bir klavye arıyorsanız SteelSeries'in en ünlü oyuncu klavyelerinden olan Apex Pro modeline göz atabilirsiniz. RGB aydınlatmalı bu klavyede; 100 milyon tuş işlemini garanti eden Omnipoint anahtar teknolojisi, 16,8 milyon ışık rengiyle kişiselleştirme, rahat tasarım gibi özellikler sunuluyor. Bütçenizi 7 bin TL'ye kadar çıkarabiliyorsanız tercih edebilirsiniz.

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SteelSeries Aerox 5

Bir başka SteelSeries markalı ürün ise Aerox 5 ismi verilen bu mouse modeli. Oyunculara özel olarak tasarlanan Aerox 5, kablosuz tasarıma sahip. 74 gram ile hafif olması ve rahat kullanım için tasarlanmasıyla uzun süreli oyun deneyimleri için ideal. IP54 suya ve toza dayanıklılığı da uzun ömürlü bir model olduğunu gösteriyor. 9 programlanabilir düğme, Bluetooth 5.0, 180 saat pil ömrü gibi özellikleri de var.

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Razer DeathAdder V3 Pro

Listemize giren bir diğer mouse ise Razer markalı. DeathAdder V3 Pro isimli bu model, ergonomik tasarımıyla özellikle de espor için tasarlanan bir mouse olarak karşımıza çıkıyor. 63 gram hafiflik, Focus Pro 30K optik sensör, düşük gecikme, 90 milyon tıklama, 90 saate varan pil ömrü gibi özelliklerini de ekleyelim.

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HyperX Cloud III

HyperX'in beğenilen kulaklık modellerinden biri olan Cloud III de Prime Day kampanyasında göz atabileceğiniz oyuncu ekipmanları arasında. Oyunculara özel olarak tasarlanan bu kulak üstü cihaz; rahat tasarım, 53 mm sürücüler, net ve doğru ses için yükseltilmiş mikrofon, uzamsal ses, yüksek dayanıklılık gibi dikkat çeken özelliklere sahip.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Hawk Gaming Chair FAB V5

Eğer çok fazla para harcamak istemiyor ancak iyi bir oyuncu koltuğu almak istiyorsanız bu ürüne göz atabilirsiniz. Amazon'da en çok satılan oyuncu koltuklarından olan ergonomik tasarımlı bu model, kumaş yapısı sayesinde terlemeyi önlüyor, güçlendirilmiş donanım ile uzun ömürlü kullanım sunuyor ve uzun saatler oyun oynayanlar için iyi bir tercih olarak karşımıza çıkıyor.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Xbox oyun kumandası

"Ben klavye, mouse istemiyorum." diyenlerdenseniz PC'de kullanabileceğiniz en iyi oyun kumandalarından biri olan Xbox kontrolcüsünü alabilirsiniz. Rahat deneyim sunan tasarımı, farklı platformlara olan desteği, paylaş düğmesi, sağlam pillerle yüksek pil ömrü ve 3,5 mm'lik kulaklık jakı gibi özellikleri var.

Ürünü incelemek ve satın almak için tıklayın.

Prime Day kapsamında indirimli bir şekilde satın alabileceğiniz bazı oyuncu ekipmanlarını sizler için derledik. Tabii ki bunlar sadece bazıları. Daha binlerce oyuncu ürününde indirimler var. Kampanyada fiyatı düşen diğer ürünlere aşağıdaki içeriklerimizden ulaşabilirsiniz.