Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Ortaya Çıktı - Ocak 2022

Amazon Prime Gaming'in ocak ayında ücretsiz hale getireceği oyunlar ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre oyuncular, önümüzdeki ay 316 TL değerindeki 5 oyuna ücretsiz olarak erişebilecekler. İşte o oyunlar...

Avusturya merkezli bir internet sitesi olan PreisJaeger, Amazon Prime Gaming'in Ocak 2022'de ücretsiz hale getireceği oyunları sızdırmayı başardı. Sızdırılan bilgilere göre Amazon Prime Gaming, 2022'ye oldukça iyi bir giriş yapacak. Her ne kadar resmi doğrulamaya ihtiyaç duyuyor olsak da geçtiğimiz aylarda ücretsiz hale getirilen oyunlar, sızıntının doğru olabileceğini düşündürüyor.

PreisJaeger'in sızdırdığı bilgilere göre Amazon Prime Gaming, Ocak 2022'de 5 oyunu ücretsiz hale getirecek. Bu kampanya, oyuncuların 316 TL tasarruf etmelerini sağlayacak. Peki listede hangi oyunlar var? Gelin hep birlikte, Amazon Prime Gaming'in sızdırılan ocak ayı ücretsiz oyunlarına hep birlikte bakalım.

Amazon Prime Gaming, Ocak 2022'de hangi oyunları ücretsiz verecek?

Sızdırılan bilgilere göre Amazon Prime Gaming'in ocak ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar şöyle olacak:

Abandon Ship (40 TL)

(40 TL) In other Waters (25 TL)

(25 TL) Paper Beast: Folded Edition (27 TL)

(27 TL) Two Point Hospital (125 TL)

(125 TL) WRC 7 (99 TL)

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