Çin, son aylarda teknoloji devlerine ve oyun şirketlerine yönelik baskıların artırıyordu. Şimdi de hükümet, dev oyun platformu Steam'in global versiyonunu ülkede yasaklama kararı aldı.

Son zamanlarda Çin hükümeti, ülkedeki internet kullanımına yönelik kurallarını sıkılaştırıyordu. Bu kurallar da teknoloji devlerinin hükümete ayak uydurmasını zorlaştırıyor ve şirketlerin ülkedeki hizmetlerini kapatmasına yol açıyordu. Daha önce Google, Twitter ve Microsoft gibi devler bu baskılar sebebiyle bazı hizmetlerini ülkeden çekmişti.

Bunun yanı sıra Çin, ülkede oyunlar üzerinde de baskılarını artırıyor, çeşitli yasakları yürürlüğe sokuyordu. Geçtiğimiz aylarda hükümet 18 yaş altı çocukların oyun sürelerine kısıtlama getirerek haftada 3 saatten fazla çevrim içi oyun oynanmasını yasaklamıştı. Bunun yanı sıra da hükümet, geçtiğimiz ay dev oyun şirketi Tencent’e kural ihlali yaptığı gerekçesiyle kısıtlamalar getirmişti. Şimdi de ülke, dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan Steam’e yönelik bir hamle yaptı.

Steam Global ülkede yasaklandı

TheGamer tarafından yayımlanan rapora göre Steam’in global versiyonu ülkede yasaklandı. Açıklamalarda, dev platformun yalnızca Çin versiyonunun ülkede faaliyet gösterebileceği ifade edildi. Bu versiyonun Steam’in sunduğu binlerce oyun arasından yalnızca 103 tane oyunu bulundurduğunu da belirtmemiz gerek.

Güvenilir bir sızıntı kaynağı olan Ricky Owens (iFireMonkey) yasağı ilk fark eden isim oldu. Owens’ın Twitter üzerinden paylaştığı ekran görüntüsünde, geçtiğimiz şubat ayında kullanıma sunulan Steam Global’in Çin’de yasaklanan internet siteleri arasında yer aldığı gözlemlendi. The Verge tarafından paylaşılan haberde de durumun kontrol edildiği ve Steam’in ülkenin her yerinde engellendiği aktarılırken Steam’in konu hakkında herhangi bir yorum yapmadığı belirtildi.

Böylece hükümetin Steam’e uyguladığı engel, oyunlara yönelik bu yıl içerisinde getirilen yasaklara eklenmiş oldu. Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite oyunu da geçtiğimiz aylarda artan baskılar sebebiyle ülkeden çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Buna ek olarak Çin, teknoloji devleri ve kripto paralara yönelik yasakları da 2021 yılı içerisinde uygulamış internet kullanımına yönelik baskılarını devam ettirmişti.