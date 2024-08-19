AMD, yapay zekâ konusunda bir yatırım daha yaptı. NVIDIA'ya bu konuda rakip olmaya çalışan şirket, sunucu çözümleri geliştiren ZT Systems'ı 4,9 milyar dolara satın alacağını duyurdu.

Yapay zekâ konusundaki ilerlemeler hız kesmeden devam ederken teknoloji devleri bu yarışta öne çıkmak için hamleler yapıyordu. En büyük donanım üreticilerinden biri olan AMD de bunlardan biriydi. ABD’li şirketin geçen ay Finlandiyalı yapay zekâ firması Silo AI’ı satın aldığını görmüştük.

Bugün ise AMD’den yepyeni bir satın alım geldi. Sunucu çözümleri geliştiren ABD merkezli ZT Systems’ın dudak uçuklatan bir fiyata satın alındığı duyuruldu.

Anlaşma bedeli 4,9 milyar dolar

Yapılan açıklamalara göre AMD ve ZT Systems arasındaki anlaşmanın bedeli 4,9 milyar dolar (165 milyar TL). AMD, ödemeyi hem nakit hem de hisse olarak yapacak. %75’inin nakit, %25’inin ise hisse olarak ödeneceği belirtilmiş.

AMD, bu satın alımı yapay zekâ sayesinde uçuşa geçen NVIDIA’ya rakip olmak için yapıyor. ZT Systems birleşimi ile veri merkezi teknolojilerini bünyesine katarak bunu gerçekleştirmek istiyor. ZT Systems, artık AMD’nin veri merkezleri çözümleri departmanının bir parçası olacak. AMD, işletmenin tasarım ve müşteri ekiplerini elinde tutacak ancak üretim bölümünü kapatacak.

ZT Systems, veri merkezleri için sunucu üretme konusunda ciddi deneyime ve müşterilere sahip bir firmaydı. Müşterileri arasında yapay zekâya milyarlarca dolar yatırım yapan firmalar da bulunuyordu. Bu yüzden AMD için çok yararlı bir satın olacağını söylemek mümkün. CEO Lisa Su da bununla ilgili “Satın alımın veri merkezi yapay zekâ sistemlerimizi önemli ölçüde güçlendireceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

AMD’nin son zamanlarda milyar dolarlar harcadığı yapay zekâ yatırımlarının nasıl sonuçlar vereceğini zamanla göreceğiz. Bu konuda NVIDIA’ya gerçekten dişli rakip olup olamayacaklarını zaman gösterecek.