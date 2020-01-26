Android 10’a Sahip Xiaomi Redmi 8A Geekbench'te Ortaya Çıktı

Xiaomi’nin geçtiğimiz senenin sonlarına doğru piyasaya sürdüğü akıllı telefon Redmi 8A modeli Android 10’a henüz sahip değildi. Akıllı telefon, Android 10 işletim sistemine sahip bir şekilde Geekbench’te görüldü.

Çin merkezli akıllı telefon devi Xiaomi, geçtiğimiz sene içerisinde MIUI 11 arayüzünü tanıtmıştı. MIUI 11 arayüzünü tanıtırken hemen hemen tüm akıllı telefon modellerine bu arayüzü entegre edeceğinin sözünü veren şirket, giriş seviyesi cihazlarının birçoğu için de MIUI 11 arayüzünü yayınlamıştı. Xiaomi, yayınladığı güncellemelerde yalnızca sistem arayüzüne yeni özellikler ekliyor ve giriş seviyesi cihazlarına Android 10 işletim sistemini yüklemiyordu.

Bu güncellemeyi alan akıllı telefon modellerinden birisi de şirketin giriş seviyesi akıllı telefon modeli Xiaomi Redmi 8A olmuştu. Redmi 8A, resmi MIUI 11 güncellemesini geçtiğimiz senenin kasım ayında almıştı ancak telefonun işletim sistemi hala Android 9 Pie olarak kalmıştı. Giriş seviyesi akıllı telefonuna yeni bir görüntü ve yepyeni özellikler ekleyen Xiaomi, Android 10 işletim sistemini entegre etmemişti. Bugün ise telefonun kullanıcılarında heyecan uyandırabilecek yeni bir rapor paylaşıldı.

Xiaomi, Redmi 8A için Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışıyor olabilir

Xiaomi Redmi 8A, en son Android işletim sistemi sürümü olan Android 10’a sahip bir versiyonuyla Geekbench üzerinde görüldü. Daha önce Android 10 işletim sistemini almamış olan telefonun Geekbench üzerinde çıkan bu raporu, kullanıcılarda heyecan uyandırabilir zira bu yeni listeleme, Xiaomi’nin Redmi 8A için büyük bir gelişme anlamına geliyor. Görünüşe göre Xiaomi, giriş seviyesi modeli Redmi 8A için Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışmalarına başlamış.

Elbette güncellemenin ne zaman yayınlanacağı hakkında henüz bir tahmin veya resmi bir bilgi bulunmuyor ancak Geekbench raporu, giriş seviyesi bir akıllı telefon olan Redmi 8A sahiplerini umutlandırabilir. Bütçe dostu bir model olan ve fazla performans gösteremese de kötü denemeyecek donanım öğelerine sahip olan Redmi 8A, Android 10 deneyimini ucuza elde etmek isteyenler için güzel bir seçenek haline gelecek.