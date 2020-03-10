Android İçin Hangi Ekran Kilidi Daha Güvenli?

Telefonlarımız veya tabletlerimizdeki dosyaların ve kişisel verilerimizin güvenliği için Android dünyasında pek çok seçenek var. Parmak izi, yüz tanıma, PIN gibi yöntemlerle telefonunuza şifre koyarak güvenlik önlemi alabilirsiniz. Peki bu yöntemlerin hangisi, ne kadar güvenilir?

Son yıllarda artan hack olaylarından sonra, akıllı telefonlarımızın güvenliği artık hepimizin endişe duyduğu bir sorun haline geldi. Telefonlarımızın ve tabletimizin güvenliği konusunda sıkı önlemler almaya başladık. Peki ya fiziki ele geçirmelere karşı aldığımız önlemler ne kadar güvenli? Parmak izi, yüz tanıma, pin veya şifre; hangi ekran kilidi yöntemini kullanmalıyız?

Telefon üreticileri de telefonların güvenlik önlemlerini arttırmak adına ekran kilidi üzerine çalışmalar yapıyorlar. Biz de mevcut şifreleme yöntemleri arasında en güvendiğimizi uyguluyoruz. Peki gerçekten seçtiğimiz yöntem güvenli mi? İşte bu içeriğimizde bu sorunun cevabını beraber arayacağız. Gelin bir kıyaslama yaparak en güvenli yöntemi bulmaya çalışalım.

Android için hangi ekran kilidi yöntemleri kullanılıyor?

Parola,

PIN Kodu,

Desen Kilidi,

Parmak izi sensörü,

Yüz tanıma,

İris tarayıcı,

Yüz + iris tarama,

Android akıllı kilitler,

Parola:

Artıları: Güçlü bir parola telefonu iyi koruyacaktır.

Eksileri: Gün içerisinde birçok kez yazmak zaman kaybına yol açıyor.

Güçlü Parola örneği: MwkaY;iL4815

Zayıf Parola örneği: Hakan1925

Aslında telefonlarımızı korumanın en etkili yollarından biri parola kullanmak. Ancak bu parola güçlü olmalı. Yani içerisinde noktalama işaretlerinin yanı sıra büyük - küçük harf ve rakamlar da içermeli. Kendiniz veya aileniz bireyleri ile ilişkili olan kelimeler veya doğum tarihleri gibi rakamlar olmamalı. Parola kırılamaz diye bir şey yok. Ancak güçlü bir parolanın kırılması gerçekten çok zor.

İşte parola kullanmanın eksisi de burada ortaya çıkıyor. Maddeler içerisinde verdiğimiz güçlü parolayı gün içerisinde her telefonu açmak istediğinizde yazmak gerçekten yorucu ve zaman kaybı olacaktır. Ayrıca rastgele harfler ve sayılardan oluştuğu için ezberlemek de zor. Sık telefon kullananlar için en ideal yöntem olduğu söylenemez.

PIN Kodu:

Artıları: Kolay yazılması.

Eksileri: Güçlü bir PIN kodunu hatırlamak zor olacaktır.

Güçlü PIN: 5462072941

Zayıf PIN: 123654789 veya 2580 gibi kombinasyonlar

Android 10 ile beraber artık 4 rakamdan daha fazla olan PIN kodu yazılabiliyor. Yazımı parolaya göre daha kolay olması da PIN kodunu ön plana çıkarıyor. Ancak güçlü bir PIN kodu oluşturmak istiyorsak art arda gelen sayı kombinasyonlarından ziyade karmaşık rakamlar kullanmalıyız. Bu da hatırlama sorununu ortaya çıkaracaktır.

Güçlü bir parolanın en büyük sorunu gün içerisinde çok fazla yazılmasıydı. Güçlü bir PIN kodu ise 16 basamaklı olup, karmaşık olmalı. Bu da belirlediğiniz sayıyı hatırlama ihtimalini oldukça düşürüyor. Ancak buna rağmen telefonunda iş verileri veya kredi kartı gibi önemli bilgileri saklayan kullanıcılar için hâlâ seçilebilir. Sonuçta güvenlik için bazı şeylerden fedâkarlık yapmamız gerek.

Desen Kilidi:

Artıları: Basit ve hatırlaması kolay.

Eksileri: Basit seçimler kolay çözülebilir.

Desen kilidi ekranda yer alan 9 nokta üzerinden yapılan çizimlerle oluşuyor. Eğer 9 noktayı da kullanırsanız, yapabileceğiniz 400 bin üzeri farklı kombinasyon bulunuyor. Ancak çoğu kullanıcı gibi dört nokta üzerinden çizim yaparsanız bu sayı 1600 civarı oluyor. Bu da ekran kilidinin kırılmasını kolaylaştırıyor.

Desen kilidi bir dönem çok moda olsa da artık yerini yavaş yavaş diğer ekran kilidi yöntemlerine bıraktı. Ancak yine de desen kilidi kullanmak isteyenler tahmin edilmesi zor çizimler seçmeli. Zaten çizimi yapmaya devam ettikçe kas hafızası oluşacak ve ileride yapacağınız çizimler sizin için çok daha kolay ve basit hâle gelecek.

Desen kilidinin en kötü yanı ise aslında istatistiklerde gizli. Birçok kişi neredeyse aynı deseni kullanıyor. Bu da telefonunuzu ele geçirmek isteyenler için olası kombinasyonları azaltıyor. Ekran kilidi kullanmak artık biraz güvenli değil. Bunun yerine diğer ekran kilidi yöntemlerine yönelmek en doğrusu olabilir.

Parmak izi sensörü:

Artıları: Hızlı ve oldukça güvenli.

Eksileri: Bazen algılama sorunları meydana gelebilir ve taklit edilebilir.

Parmak izi sensörü artık tüm telefonlarda varsayılan özellik haline gelmeye başladı, hatta geldi. Herkesin benzersiz bir parmak izine sahip olması da bu ekran kilidi yöntemini çok güvenli hale getiriyor. Telefonlardaki gelişen teknolojiyle beraber artık parmak izi okuyucuları da 1-2 saniye içerisinde parmak izini algılayıp kilidi açabiliyor. Hızlı ve güvenli olması nedeniyle de neredeyse herkes tarafından kullanılıyor.

Parmak izi sensörünün tek eksisi algılama problemlerinden dolayı kaynaklanıyor. Eliniz terli, nemli veya ıslakken algılama ihtimali çok düşüyor. Bu da yağmurlu havalarda veya çok sıcak havalarda bazen kullanıcılar için sorun olabiliyor. Bazı telefon modellerinde ise sensörün konumu nedeniyle problemler olabiliyor. Ancak bunların dışında kesinlikle kullanılması gereken yöntemler arasında yer alıyor.

Ekrana gömülü parmak izi teknolojisi ise sensör ile doğrudan temas gerçekleşmediği için kolayca kandırılabiliyor. Eğer gerçekten kötü niyetli bir saldırgan söz konusu olursa, çeşitli ve son derece kolay yöntemler ile parmak izinizi taklit etmek ve ekran altındaki sensörü kandırmak kolaylaşıyor. Üreticiler, bu tarz durumların önüne geçmek için her yeni modelde önemli geliştirmeler yapıyorlar.

Yüz tanıma:

Artıları: Hızlı kullanımı.

Eksileri: Yeterince güvenli değil.

Gelişen teknoloji nimetlerinden biri de yüz tanıma özelliği. Hızlı kullanımı ve sadece bir bakışta telefonu açma özelliği sayesinde popüler yöntemlerden biri haline geldi. Sistem yüzünüzün önce iki boyutlu bir resmini çıkarıyor ve daha sonraki algılama aşamasında da bunu kullanıyor. Ancak bu yöntem çok güvenilir değil.

Yüz tanıma özelliği yüzlerimizin 2B resmini çıkardığı için bir fotoğraf yardımıyla bile açılabiliyor. Aynı zamanda sizin yüz hatlarınıza benzer yapıda birinin de telefon ekranını açma ihtimali var. Bu nedenle telefonunuzda bankacılık, kredi kartı veya önemli evraklar yoksa kullanmak için ideal bir yöntem. Telefon üreticileri de birazdan açıklayacağımız farklı yöntemler ile buna çözüm bulmaya çalışıyorlar.

Peki ya iPhone X'dan itibaren görmeye başladığımız 3B yüz tanıma sistemleri? Bu konuda yapılan çok sayıda test gösteriyor ki yüzünüzün 3B haritasını çıkaran sistemler de kandırılabilir. Elbette diğer güvenlik önlemlerine kıyasla 3B yüz tanıma özelliğini kandırmak çok daha zor. Nitekim bu özelliğe sahip olan akıllı telefonlar amiral gemisi seviyesinde olduklarından fiyatlar da ortalama 7 bin TL civarından başlıyor.

İris tarayıcı:

Artıları: En güvenli biyometrik kimlik çıkarma yöntemlerinden biri.

Eksileri: Parlak ışık, gözlük varken veya gözlük kullanırken doğru çalışmayabilir.

İlk olarak Samsung tarafından sunulan teknoloji yüz tanıma özelliğini bir üst seviyeye çıkarıyor. Bu sistem iki gözünüzü de tarayarak çalışıyor. Bu nedenle tüm telefonlar için en güvenli ekran kilidi yöntemlerinden biri. Üstelik yeni model telefonlarla beraber daha da geliştirildi. Ancak güvenli olduğu kadar hızlı olduğu söylenemez.

Parmak izi veya yüz tanıma özellikleri oldukça hızlı. İris tarayıcıyı çalıştırmak içinse telefonu doğru konuma getirip, iki gözünüzü de taramasını beklemelisiniz. Ayrıca gözlük, parlak ışık, karanlık gibi faktörler de doğru çalışmasını engelliyor. Bu özelliğin geliştirilmesi de devam ediyor. Bu nedenle sağlam bir güvenlik isteyenler için en uygun yöntemlerden biri.

Yüz + İris tarama:

Artıları: Yüz tanıma ve iris tarayıcı birleşimini içeriyor.

Eksileri: Yeterince güvenli değil.

Yine Samsung tarafından geliştirilen teknoloji yüz tanıma ve iris tarayıcıyı aynı anda kullanıyor. Telefon önce iki gözünüzü tarıyor. Ancak yukarıda söylediğimiz faktörlerden biri nedeniyle başarısız olursa, bu sefer daha az güvenilir olan yüz tanıma özelliğini kullanıyor. İki teknolojinin birleşiminden de akıllı tarama özelliği çıkıyor.

İris tarama oldukça güvenli bir sistem ama yüz tanıma henüz yeteri kadardeğil. Bu yöntemi seçerseniz ve iris tarayıcısı algılamada sorun yaşarsa, sadece fotoğraflarınız kullanılarak bile telefon kilidi açılabilir. Bu nedenle ödeme bilgilerinizin veya önemli evraklarınızın olduğu telefonlarda kullanmak risk barındırıyor.

Android için sunulan diğer güvenlik önlemleri:

Android için farklı sürümler ve üreticilerin sundukları başka güvenlik çözümleri de var. Örneğin hareket halindeyken PIN ya da şifre sormaması, ev ya da iş yeri gibi güvenli bölgelerde şifrelerin devre dışı kalması gibi... Ancak bu tarz önlemler, güvenliği artırmaktan çok kullanımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

Ayrıca Türkçe diline henüz tam olarak entegre edilmeyen emekleme aşamasındaki ses tanıma teknolojisini de söylemek mümkün. Ancak bu teknoloji de henüz yüz tanıma sistemlerinde olduğu gibi garanti bir çözüm sunmuyor. Zamanla daha yaygın şekilde görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Sonuç: Android için hagisi daha güvenli?

Yukarıdaki bilgilerden hareketle, Android işletim sistemine sahip cihazlar için genel bir kanıya ulaşmak mümkün. Güvenli bir cihaz için öncelikle ihtiyacınız olan şey, o cihazın üst segmentte yer alması. Zira bu segmentteki cihazların ön kameralarında bulunan ekstra sensörler, yüz tarama ve iris tarama gibi seçenekleri daha geçerli kılıyor.

Biyometrik çözümleri bir kenarı bırakırsak, şifrelerin PIN'lere kıyasla daha güvenli olduklarını söyleyebiliriz. Yüksek fiyatlı cihazlara erişiminiz yoksa, kesinlikle en güvenilir önlem cihazınıza uygun bir parola belirlemek. Eğer yüksek fiyatlı cihazlara sahipseniz biyometrik seçeneklerden iris taramayı ya da yüz tarama+irisi tarama seçeneğini tercih edebilirsiniz.