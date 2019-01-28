2019'da bazı Android telefon üreticileri üst segment telefonlarında 5G teknolojisini deneyecek, Apple ise bu teknoloji için 2020'yi bekleyecek. Peki, 2019'da amiral gemisi bir cihaz almak isteyenler için hangisi daha cazip?

İnternete çağ atlatacağı düşünülen 5G, Android cihazlara iPhone'lardan daha önce gelecek. Apple, bu tarz yenilikleri cihazlarına taşımadan önce olgunlaşmasını bekleyen bir şirket. Belki de Apple ürünlerinin kalitesini korumasını sağlayan yöntemlerden biri de bu. Şirket, 2011’de çıkan 4G LTE’yi cihazlarına taşımak için bir yıl beklemişti. Bu sefer de Samsung, OnePlus ve Huawei gibi şirketlerin aksine 2020’yi bekleyecek.

Apple, şu an istese de 5G trenine atlayabilecek konumda değil çünkü şirket, telefonlarında iki farklı yonga üreticisiyle çalışıyor: Intel ve Qualcomm. Teknoloji haberlerini takip edenlerin de bildiği gibi Apple ile Qualcomm’un arası son yıllarda pek de iyi değil ve iki şirket de birbirlerine dava açmış durumda. Intel tarafında ise iş biraz daha farklı. Şirketin elinde şu an için 5G modemler bulunmuyor.

Peki, kullanıcıların 5G teknolojisine sahip Android cihazları mı seçmeleri daha mantıklı yoksa 4G LTE seçeneğinde kalmaları mı?

5G Android Telefon Tartışması

5G teknolojisinin mobil cihazlara vadettiği en büyük yenilik, 4K videolar için yüksek, multi-gigabit hız. 4G LTE de mobil video çağı olarak tanımlanmıştı, muhtemelen bu bir süre daha trend devam edecektir. 5G teknolojisinin hızı da kademeli olarak artacağı için ilk kullanıcılar vadedilen bu multi-gigabit hızlara hemen kavuşamayacak.

5G kullanıcıları, ağ gelişimi konusunda da bir sürekliliğe sahip olacak. Kullanıcılar, en yüksek hızı alamıyor olsa bile düşük hızı 4G LTE’den daha verimli olacak. Bu, şu an için çok büyük bir gelişme olarak sayılmasa bile uzun vadede etkisini daha net gösterecektir.

5G’siz 2019 Model iPhone’lar

iPhone cihazlar kablosuz internet konusunda Android telefonlar kadar etkili değil. Hatta şirketin geçmişteki iPhone modellerinde kullandığı Intel ve Qualcomm türleri arasındaki tutarlılığı devam ettirmek için bu hızı yavaşlattığı biliniyor. Tabii, bu ortalama bir iPhone kullanıcı için pek de önemli değil çünkü bu hız, sosyal medya kullanımları ya da görüntülü arama gibi işlevler için oldukça yeterli oluyor.

Ayrıca, 5G’ye sahip olmayan 2019 model iPhone kullanmanın farklı avantajları da olabilir. Özellikle 5G teknolojisi için gereken modem ve antenlerin kapladığı alan düşünüldüğünde 2019 model iPhone’ların 5G’ye sahip amiral gemisi Android cihazlardan daha ince olacağını söyleyebiliriz. Üstüne üstlük 5G teknolojisinin bataryayı daha çabuk bitirmesi de söz konusu olacaktır.

Peki, Alınmalı mı Alınmamalı mı?

2019’da çıkacak 5G teknolojisine sahip telefonları alırsanız muhtemelen hayal ettiğiniz yüksek hızlara bu sene içerisinde ulaşamayacaksınız. Diğer yandan 4G LTE teknolojisine sahip 2019 model iPhone almak isterseniz de muhtemelen amiral gemisi Android cihazlarla aynı parayı vereceksiniz. Yani, 2019’da üst segment telefon almak isteyenler için bu sorunun cevabı ne istediklerinde saklı. Eğer yeni teknolojiye hemen adapte olup denemek istiyorlarsa 5G teknolojisine sahip Android cihazlar şu an için tek seçenekleri.