Android’de Rahatsız Etmeyin Özelliği Nedir, Nasıl Açılır?

Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcıları, olmadık zamanlarda arama ve bildirim uyarıları almamak için "Rahatsız etmeyin" modunu kullanabilirler. Android'deki "Rahatsız etmeyin" modu nedir, nasıl açılır, gerekli düzenlemeler nasıl yapılır, sizin için açıkladık.

Uykunuzun en tatlı yerinde, önemli bir toplantı sırasında ya da kendinize ayırdığınız özel bir anın tam ortasında telefonunuza bir arama ya da bir bildirim gelmesi son derece can sıkıcı olabilir. Üstelik bu bildirim, sizin için oldukça önemsizse daha da keyif kaçırıcı olacaktır. Rahatsız etmeyin özelliği böyle durumlar için geliştirildi. Rahatsız etmeyin modu ile kontrol tamamen sizin elinizde oluyor.

Uzun zamandır kullanılıyor olsa da rahatsız etmeyin özelliği nedir, nasıl açılır, ayarları nasıl düzenlenir gibi sorular hala bazı Android işletim sistemine sahip akıllı telefon kullanıcılarının aklını kurcalıyor. Android kullanıcılarına standart sessize alma modundan çok daha fazlasını sunan rahatsız etmeyin modunu en verimli şekilde kullanmak ve cihazınızın kontrolünü tam anlamıyla ele almak için bilmeniz gereken bazı ayrıntılar var.

Android’de rahatsız etmeyin özelliği nedir?

Android rahatsız etmeyin özelliği temel olarak telefonu sessize alma modu ile aynı özelliktir. Ancak özellikle Android 9 sürümü ve sonrası rahatsız etmeyin özelliği geliştirildi ve kullanıcıya ileti engelleme ayarları, arama engelleme ayarları, modun ne kadar süreceği, otomatik ayarlama gibi pek çok farklı özelleştirme seçeneği sunmaya başladı.

Dileyen Android kullanıcıları rahatsız etmeyin özelliğini geldiği gibi, cihazı yalnızca sessize ya da titreşime almak için kullanabilirler. Ancak bu modun özelleştirme seçeneklerinizi size en uygun hale gelecek şekilde düzenlerseniz, nokta atışı engellemeler yapabilir ve kimin size ne zaman ulaşacağını kontrol edebilirsiniz.

Rahatsız etmeyin özelliği hızlı nasıl açılır?

Adım #1: Araç çubuğunu aşağı kaydırın Bildirim ve Kısayol ekranını açın,

Araç çubuğunu aşağı kaydırın Bildirim ve Kısayol ekranını açın, Adım #2: Rahatsız Etmeyin butonunu bulun ve dokunun.

Rahatsız Etmeyin butonunu bulun ve dokunun. Adım #3: Moddan çıkmak için kısayol ekranını tekrar açın ve Rahatsız Etmeyin butonuna dokunarak pasif hale getirin. Zamlanlamak ve otomatikleştirmek için simgeye uzun dokunup, detaylı ayarlar ekranına gidebilirsiniz.

Moddan çıkmak için kısayol ekranını tekrar açın ve Rahatsız Etmeyin butonuna dokunarak pasif hale getirin.

Herhangi bir özelleştirme yapmadan rahatsız etmeyin özelliğini geldiği gibi kullanmak isteyen Android telefon kullanıcıları, bu yöntem ile rahatsız etmeyin özelliğini hızlı bir şekilde aktif hale getirebilirler. Eğer rahatsız etmeyin modunu özelleştirmek istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri cihazınızda uygulayabilirsiniz.

Rahatsız etmeyin modunu özelleştirin:

Yöntem #1: Nelerin engelleneceğini ayarlayın

Nelerin engelleneceğini ayarlayın Yöntem #2: İstisnaları belirleyin

İstisnaları belirleyin Yöntem #3: Rahatsız etmeyin modunun süresini ayarlayın

Rahatsız etmeyin modunun süresini ayarlayın Yöntem #4: Özelliğin otomatik durdurma durumlarını ayarlayın

Yöntem #1: Nelerin engelleneceğini ayarlayın:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ses ve Titreşim sayfasını açın.

Ses ve Titreşim sayfasını açın. Adım #3: Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın.

Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın. Adım #4: Rahatsız Etmeyin modunda neler kesintiye neden olabilir? bölümünü bulun.

Rahatsız Etmeyin modunda neler kesintiye neden olabilir? bölümünü bulun. Adım #5: Kişiler seçeneği ile aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz.

Kişiler seçeneği ile aramaları ve mesajları engelleyebilirsiniz. Adım #6: Uygulamalar seçeneği ile mobil uygulama bildirimlerini engelleyebilirsiniz.

Uygulamalar seçeneği ile mobil uygulama bildirimlerini engelleyebilirsiniz. Adım #7: Alarmlar ve Diğer Kesintiler seçeneği ile alarm, medya, hatırlatıcılar uyarılarını engelleyebilirsiniz.

Alarmlar ve Diğer Kesintiler seçeneği ile alarm, medya, hatırlatıcılar uyarılarını engelleyebilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

Android rahatsız etmeyin özelliğini daha verimli bir şekilde kullanmak için yukarıdaki adımları izleyerek özellik aktif olduğu sırada hangi uyarı ve bildirimlerin engelleneceğini belirleyebilirsiniz. Engelleme seçeneklerinizi çok daha detaylı olarak da düzenleyebilirsiniz.

Yöntem #2: İstisnaları belirleyin:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ses ve Titreşim sayfasını açın.

Ses ve Titreşim sayfasını açın. Adım #3: Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın.

Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın. Adım #4: Rahatsız Etmeyin modunda neler kesintiye neden olabilir? bölümünü bulun.

Rahatsız Etmeyin modunda neler kesintiye neden olabilir? bölümünü bulun. Adım #5: Kişiler seçeneğini genişletin.

Kişiler seçeneğini genişletin. Adım #6: İleti Dizileri seçeneği ile öncelikli iletileri belirleyin.

İleti Dizileri seçeneği ile öncelikli iletileri belirleyin. Adım #7: Aramalar seçeneği ile rahatsız etmeyin modunda bile size ulaşabilecek kişileri belirleyin.

Aramalar seçeneği ile rahatsız etmeyin modunda bile size ulaşabilecek kişileri belirleyin. Adım #8: Mesajlar seçeneği ile rahatsız etmeyin modu sırasında görüntülenecek mesajları belirleyin.

Mesajlar seçeneği ile rahatsız etmeyin modu sırasında görüntülenecek mesajları belirleyin. Adım #9: İşlem tamam.

Rahatsız etmeyin modu ile önemli olmayan bildirimlerden kaçayım derken önemli aramaları, mesajları ve iletileri kaçırmamak için yukarıdaki adımları uygulayarak rahatsız etmeyin modunu özelleştirebilir ve yalnızca sizin istediğiniz kişilerin size ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Yöntem #3: Rahatsız etmeyin modunun süresini ayarlayın:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ses ve Titreşim sayfasını açın.

Ses ve Titreşim sayfasını açın. Adım #3: Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın.

Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın. Adım #4: Hızlı Ayarlar Süresi’ni açın.

Hızlı Ayarlar Süresi’ni açın. Adım #5: Siz Kapatana Kadar seçeneği ile rahatsız etmeyin modunu elle açıp kapatabilirsiniz.

Siz Kapatana Kadar seçeneği ile rahatsız etmeyin modunu elle açıp kapatabilirsiniz. Adım #6: Belirli Bir Süre seçeneği ile sizin seçtiğiniz süre sonunda modun otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilirsiniz.

Belirli Bir Süre seçeneği ile sizin seçtiğiniz süre sonunda modun otomatik olarak kapanmasını ayarlayabilirsiniz. Adım #7: Her Zaman Sor seçeneği ile özelliği her açtığınızda size sorulmasını ayarlayabilirsiniz.

Her Zaman Sor seçeneği ile özelliği her açtığınızda size sorulmasını ayarlayabilirsiniz. Adım #8: İşlem tamam.

Rahatsız etmeyin özelliğinde engelledikleriniz ve istisnalar kadar açık kalma süresi de önemlidir. Belirli bir süre belirleyerek, örneğin 8 saat, siz uyurken herhangi bir bildirim ile rahatsız edilmemenizi sağlayabilirsiniz.

Yöntem #4: Özelliğin otomatik durdurma durumlarını ayarlayın:

Adım #1: Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın.

Telefonunuzun Ayarlar sayfasını açın. Adım #2: Ses ve Titreşim sayfasını açın.

Ses ve Titreşim sayfasını açın. Adım #3: Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın.

Buradan Rahatsız Etmeyin ayarlarını açın. Adım #4: Kural Ekle seçeneği ile rahatsız etmeyin özelliğinin hangi durumlarda kapanacağını ayarlayabilirsiniz.

Kural Ekle seçeneği ile rahatsız etmeyin özelliğinin hangi durumlarda kapanacağını ayarlayabilirsiniz. Adım #5: Programlar bölümü üzerinden Google Takvim etkinliklerinize göre modun açılma ve kapanma durumunu ayarlayabilirsiniz.

Programlar bölümü üzerinden Google Takvim etkinliklerinize göre modun açılma ve kapanma durumunu ayarlayabilirsiniz. Adım #6: İşlem tamam.

Daha önce bahsettiğimiz gibi Android rahatsız etmeyin modu, cihazı sessize almaktan çok daha fazlasını sunuyor. Özel kurallara göre ya da Google Takvim etkinliklerinize göre ayarlayabileceğiniz rahatsız etmeyin modu ile kontrol tamamen sizin elinizde.

Rahatsız etmeyin özelliği nedir, nasıl açılır, istisna durumlar nasıl ayarlanır gibi soruların yanıtı ile artık Android telefonunuza gelecek tüm uyarıların kontrolü sizin elinizde. Rahatsız etmeyin modunu ne kadar özelleştirirseniz, rahatsız edilmeyeceğinizden o kadar emin olursunuz.