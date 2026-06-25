Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Android Telefonunu Nintendo DS'e Dönüştürmek İsteyenlere: Bu Uygulamaya Hayran Kalacaksınız! [Video]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Bir geliştirici, hazırladığı yeni uygulamayla Android telefonları âdeta Nintendo DS'e dönüştürüyor.

Android Telefonunu Nintendo DS'e Dönüştürmek İsteyenlere: Bu Uygulamaya Hayran Kalacaksınız! [Video]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

"Mr. Rubik" takma adlı bir geliştirici, hazırladığı yeni uygulamayla Android telefonunuzu efsanevi Nintendo DS ve DSi el konsollarına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Çoğu Android Telefonda Yıllardır Bulunan Bir Özellik, Nihayet Samsung'lara da Geliyor!

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Eskiden Spotify mı Vardı? YouTube MP3 Dönüştürme ve İndirme Nasıl Yapılır?

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Sabahlara Kadar Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 30 Mobil Oyun

Google Meet, Android Auto'ya Geldi: Peki Direksiyon Başında Nasıl Kullanılacak?

Google Meet, Android Auto'ya Geldi: Peki Direksiyon Başında Nasıl Kullanılacak?

Eğer çocukluğunuzda saatlerinizi o çift ekranlı canavarla harcadıysanız bu yeni uygulama tam size göre.

Saatinden yazı tipine kadar nostalji

Yayınlanan ilk videolara bakılırsa uygulama sadece basit bir temadan ibaret değil. Klasik Nintendo DS saati, ikonik yazı tipleri ve arayüz detayları birebir telefona aktarılmış.

En güzel tarafı ise sadece görselden ibaret olmaması. Bu arayüz; telefonunuzdaki normal uygulamaların yanı sıra cihazınızdaki DS, DSi ve GBA oyun kütüphanelerini de şık bir şekilde listeliyor. Üstelik günümüz trendlerine uyarak bildirim rozetlerini, özel ikon paketlerini ve kullanıcıların yoğun isteği üzerine karanlık modu da destekliyor.

Geliştirici, uygulamanın tamamen çevrimdışı çalışacağını ve hiçbir veri takibi barındırmayacağını belirtiyor. Özellikle katlanabilir telefonlara ve el konsollarına çok yakışacak bu nostaljik arayüzün henüz resmî bir çıkış tarihi veya fiyatı bulunmuyor.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Uygulama / Yazılım Kategorisinde En Çok Okunanlar

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp'ın Yeni Ücretli Abonelik Sistemi WhatsApp Plus Türkiye'de: İşte Fiyatı

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

WhatsApp'ı İyice Sosyal Medya Uygulamasına Dönüştürecek Özellik Geliyor!

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

iOS 27 ile iPhone ve iPad'lere "Kurtarma Modu" Geliyor: Nasıl Çalışacak ve Ne İşe Yarayacak?

Oyuncuların İstediği Oldu: Epic Games Store Yıllar Sonra Baştan Aşağı Yenileniyor!

Oyuncuların İstediği Oldu: Epic Games Store Yıllar Sonra Baştan Aşağı Yenileniyor!

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Chrome'un Yeni Özelliğiyle Tanışın: "Gemini'a Sor" Butonu Geliyor!

Apple Music Tarihi Boyunca En Çok Dinlenen 20 Sanatçı Açıklandı

Apple Music Tarihi Boyunca En Çok Dinlenen 20 Sanatçı Açıklandı

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

Instagram Plus Tanıtıldı: Hikâyelerinizin Kaç Kez Tekrar İzlendiğini Görebileceksiniz!

Android

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

En Sorunsuz Otomatik Şanzıman Hangisi?

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

Dacia Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları 2026

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

İkinci Elde 200 Bin Kilometreyi Geçse Bile Alınabilecek En Sorunsuz Motorlar

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın Yeni Ekran Görüntüleri Yayımlandı (Tam 63 Adet)

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

GTA 6'nın 13 Dilde Çıkacağı Kesinleşti: Türkçe Var mı?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com