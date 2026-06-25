Android Telefonunu Nintendo DS'e Dönüştürmek İsteyenlere: Bu Uygulamaya Hayran Kalacaksınız! [Video]

Bir geliştirici, hazırladığı yeni uygulamayla Android telefonları âdeta Nintendo DS'e dönüştürüyor.

"Mr. Rubik" takma adlı bir geliştirici, hazırladığı yeni uygulamayla Android telefonunuzu efsanevi Nintendo DS ve DSi el konsollarına dönüştürmeye hazırlanıyor.

Eğer çocukluğunuzda saatlerinizi o çift ekranlı canavarla harcadıysanız bu yeni uygulama tam size göre.

Saatinden yazı tipine kadar nostalji

Yayınlanan ilk videolara bakılırsa uygulama sadece basit bir temadan ibaret değil. Klasik Nintendo DS saati, ikonik yazı tipleri ve arayüz detayları birebir telefona aktarılmış.

En güzel tarafı ise sadece görselden ibaret olmaması. Bu arayüz; telefonunuzdaki normal uygulamaların yanı sıra cihazınızdaki DS, DSi ve GBA oyun kütüphanelerini de şık bir şekilde listeliyor. Üstelik günümüz trendlerine uyarak bildirim rozetlerini, özel ikon paketlerini ve kullanıcıların yoğun isteği üzerine karanlık modu da destekliyor.

Geliştirici, uygulamanın tamamen çevrimdışı çalışacağını ve hiçbir veri takibi barındırmayacağını belirtiyor. Özellikle katlanabilir telefonlara ve el konsollarına çok yakışacak bu nostaljik arayüzün henüz resmî bir çıkış tarihi veya fiyatı bulunmuyor.