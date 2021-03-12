Android Telefonlardaki USB Hata Ayıklama Nedir, Güvenli mi?

Android, kullanıcıların güvenliği için bazı gizli ayarlar içeriyor. Android 4.2 ve üzeri sürümlerdeki USB Hata Ayıklama özelliği ise cihazınızı bilgisayara bağlamanızı ve geliştirici ayarlarına erişmenizi mümkün kılıyor. Yine de bu ayarın ihtiyaç dışında aktif tutulması büyük tehlikelere davetiye çıkarabilir.

Android, uzub yıllardır kullanım bakımından en kolay işletim sistemlerinden biri olarak varlığını sürdürüyor. Kullanıcılar için son derece dostça ve basit bir görünüme sahip olan Android, geliştiriciler için de birçok opsiyon içeriyor. Geliştirici vasfı olan kullanıcılar için özel bir menüye sahip olan Android, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar kullanıcı barajını geçmişti.

Android’in geliştiriciler için sunmakta olduğu birçok özellikten biri de USB Hata Ayıklama. Eğer bir Android kullanıcısı iseniz USB Hata Ayıklama’nın adını duymuş olabilirsiniz. Bu yazımızda USB Hata Ayıklama’nın ne olduğundan söz edeceğiz.

USB Hata Ayıklama nedir?

USB Hata Ayıklama, Android cihazlarının bilgisayarlar ile iletişim kurabilmesi için geliştirilmiş bir opsiyondur. Asıl görevi Android SDK (Software Development Kit)’nın bir Android cihazla bağlantı kurmasını sağlamak olan USB Hata Ayıklama, geliştiricilerin bilgisayar üzerinde yaptıkları çalışmaları Android cihazlarda test edebilmelerini sağlıyor. Android SDK’nın ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz aşağıdaki videoya göz atabilirsiniz.

Asıl amacı geliştiricilerin işini kolaylaştırmak olan bu opsiyonun işe yaradığı tek alan bununla sınırlı değil. Android cihazına Root uygulaması yapmak isteyen bir kullanıcının da yolu USB Hata Ayıklama ayarını aktif etmeye çıkıyor.

Android SDK nedir?

USB Hata Ayıklama nasıl açılır?

Adım #1: Ayarlar'a girin,

Ayarlar'a girin, Adım #2: Sistem bölümüne girin,

Sistem bölümüne girin, Adım #3: Telefon hakkında bölümüne girin,

Telefon hakkında bölümüne girin, Adım #4: Yapı numarası satırına art arda 4 kez dokunun, Ekranda "Şimdi bir geliştiricisiniz" yazısı çıkacak.

Yapı numarası satırına art arda 4 kez dokunun, Adım #5: Ayarlar'a geri dönün,

Ayarlar'a geri dönün, Adım #6: Geliştirici Seçenekleri satırına dokunun,

Geliştirici Seçenekleri satırına dokunun, Adım #7: En alt satırda "“USB Hata Ayıklama” seçeneğini açıp kapatabilirsiniz, Eğer bir geliştirici değilseniz, kapalı tutmanızı tavsiye ederiz.

En alt satırda "“USB Hata Ayıklama” seçeneğini açıp kapatabilirsiniz,

USB Hata Ayıklama modunu açık bırakmak güvenli mi?

Android cihazların bilgisayarla olan bağlantısını mümkün kılan ve geliştiricilerin yol arkadaşı olan USB Hata Ayıklama, ihtiyaç dışında aktif tutulmaması tavsiye edilen bir opsiyon. USB Hata Ayıklama’nın aktif olması, Android cihazınızı birçok tehlikeye karşı savunmasız bırakıyor. Bu özellik açıkken cihazınızı halka açık bir alanda şarja takmanız bile cihazınız için problemdir. Art niyetli bir kullanıcı cihazınızı ele geçirdiğinde eğer USB Hata Ayıklama özelliği aktifse herhangi bir PIN’e ihtiyaç duymadan cihaza erişim sağlayabilir.

Android cihazınızı bilgisayarınıza sürekli olarak bağlamıyorsanız ya da USB Hata Ayıklama ile yapmanız gereken rutin bir işlem yoksa bu ayarın kapalı kalmasını tavsiye ederiz. Böylece cihazınızı korumak adına en doğru hamleyi gerçekleştirmiş olursunuz.

USB Hata Ayıklama ile neler yapılabilir?

USB Hata Ayıklama sayesinde Android cihazınızı bilgisayara bağlayarak uygulama geliştirme sürecini hızlandırabilir, gelişmiş komutları kullanabilir ve cihazınıza Root yapabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak USB Hata Ayıklama’yı Android cihazınıza ADB (Android Debug Bridge) komutları göndermek için de kullanabilirsiniz. Bu sayede bilgisayardaki bir APK dosyasını cihaza kurabilir hatta çalışmayan bir cihazın kurtarma işlemini bile yapabilirsiniz.