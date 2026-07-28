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Ünlü Hacker Grubu Anonymous, PlayStation'ın Diskli Oyun Kararına Tepki Gösterdi!

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Sony'nin diskli oyunları iptal etmesine ünlü hacker grubu Anonymous'tan da tepki geldi.

Ünlü Hacker Grubu Anonymous, PlayStation'ın Diskli Oyun Kararına Tepki Gösterdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Sony, 2028 yılı itibarıyla diskli oyunların fişini çekeceğini ve tamamen dijitale geçiş yapacağını duyurmuştu. Fiziksel oyun devrinin sona erdiren bu karar, oyun dünyasından büyük tepki toplamıştı. Şimdi ise bu tepkilere dünyanın en büyük hacker grubu da eklendi.

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Hacker grubu Anonymous, Sony'nin Ocak 2028 tarihinde fiziksel PlayStation disklerinin üretimini sonlandırma yönündeki tartışmalı kararını hedef aldı. Grubun resmi X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, oyunculara "Oyunlarınıza Sahip Olduğunuz Dönemin Sonu Geliyor" şeklinde dikkat çekici bir uyarı iletildi.

Oyunları artık tamamen satın alamayacaksınız

Fiziksel bir oyun kopyasına sahip olmak, oyunculara internet bağlantısına veya aktif bir hesaba ihtiyaç duymadan oyunu çalıştırma imkânı tanıyordu. Ayrıca bu fiziksel medya; oyun PS Store’dan kaldırılsa bile çalışmaya devam eder, takas edilebilir, bir arkadaşa ödünç verilebilir veya yeniden satılabilir..

Dijital kanallar üzerinden yapılan satın alımlar, isedoğrudan oyunun mülkiyetini sunmak yerine Sony'nin kalıcı olarak iptal etme hakkını saklı tuttuğu bir lisans satın alımı anlamı taşıyor. Bu durum, kullanıcı "satın almış" veya "ödemiş" olsa dahi Sony'nin dilediği an oyuna olan erişimi kapatabileceği anlamına gelir.

Hacker grubu, bu durumun ortaya çıkacağı sonuçların altını çizerken Kullanım Koşulları'nda yer alan başka bir maddeye de dikkat çekti. Bu maddeye göre kullanıcının anlaşması, hesabı veya lisansı sona erdiğinde, kullanıcının içerik kullanımını durdurması ve elindeki tüm kopyaları silmesi ya da imha etmesi durumu oluşabilir.

Dijital kopyaların geri çekilmesine örnek olarak Ubisoft'un The Crew oyunu gösteriliyor. Çalışmak için internet bağlantısı gerektiren The Crew'un sunucuları Ubisoft tarafından kapatılmış ve bu durum, tam fiyat ödeyerek oyuna "sahip olan" binlerce oyuncunun erişimini kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

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