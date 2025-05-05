Apple 2025 Pride Koleksiyonunu Duyurdu: Yeni Apple Watch Kordonu, Saat Kadranı, Duvar Kağıtları ve Dahası!

1 dk okuma süresi
9
9
5
0
0
Apple, 2025 Pride koleksiyonu kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni Apple Watch kordonu ve bir dizi içeriği kullanıcılara sundu.

Apple, 2025 Pride koleksiyonunu duyurdu. Bu yılki koleksiyonda dikkat çekenler arasında yeni bir Apple Watch kordonu ve iPhone ile iPad için özel olarak tasarlanmış dinamik bir duvar kağıdı yer alıyor.

Haziran'daki Onur Ayı öncesinde gelen bu lansmanla Apple, yeni Pride koleksiyonunun LGBTQ+ topluluklarının gücünü, güzelliğini ve çeşitliliğini kutladığını vurguladı.

İşte Apple'ın 2025 Pride koleksiyonu:

Yeni Pride Edition Sport Band gökkuşağı renklerinde ve birbirinden farklı desenlerde tasarlandı. Her bir kordonun, elle yerleştirilmiş renkli şeritlerin özel kalıplama süreciyle oluşturulduğu belirtiliyor. Bu süreç sayesinde hiçbir kordon birbirine tam olarak benzemiyor, bu da Apple'ın belirttiğine göre bireyselliğin ve çeşitliliğin altını çiziyor.

40 mm, 42 mm ve 46 mm boyutlarında sunulan bu özel kordon, Apple.com ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebiliyor. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 1.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kordon dışındaki koleksiyondaki dijital içerikler ise yakında sunulacak olan watchOS 11.5, iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemeleriyle kullanıcılara ulaşacak.

Apple ile ilgili diğer içeriklerimiz:
İLGİLİ HABER

Chery, Apple Yüzünden Elektrikli Aracının İsmini Değiştirdi: Peki Neden?
İLGİLİ HABER

iPhone 18 Serisiyle Birlikte Apple'ın Lansman Planları Değişecek: Artık Serideki Tüm Telefonlar Aynı Anda Gelmeyebilir!
İLGİLİ HABER

iPhone 17 Air'in Şarjı Günü Bile Çıkaramayacak Gibi: Apple'ın Bataryalı Kılıf Üzerinde Çalıştığı Ortaya Çıktı!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
Kaynak : https://www.macrumors.com/2025/05/05/apple-watch-2025-pride-band/
9
9
5
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
9
5
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler