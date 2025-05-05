Apple, 2025 Pride koleksiyonu kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni Apple Watch kordonu ve bir dizi içeriği kullanıcılara sundu.

Apple, 2025 Pride koleksiyonunu duyurdu. Bu yılki koleksiyonda dikkat çekenler arasında yeni bir Apple Watch kordonu ve iPhone ile iPad için özel olarak tasarlanmış dinamik bir duvar kağıdı yer alıyor.

Haziran'daki Onur Ayı öncesinde gelen bu lansmanla Apple, yeni Pride koleksiyonunun LGBTQ+ topluluklarının gücünü, güzelliğini ve çeşitliliğini kutladığını vurguladı.

İşte Apple'ın 2025 Pride koleksiyonu:

Yeni Pride Edition Sport Band gökkuşağı renklerinde ve birbirinden farklı desenlerde tasarlandı. Her bir kordonun, elle yerleştirilmiş renkli şeritlerin özel kalıplama süreciyle oluşturulduğu belirtiliyor. Bu süreç sayesinde hiçbir kordon birbirine tam olarak benzemiyor, bu da Apple'ın belirttiğine göre bireyselliğin ve çeşitliliğin altını çiziyor.

40 mm, 42 mm ve 46 mm boyutlarında sunulan bu özel kordon, Apple.com ve Apple Store uygulamasından sipariş edilebiliyor. Ülkemizdeki satış fiyatı ise 1.999 TL olarak belirlenmiş durumda.

Kordon dışındaki koleksiyondaki dijital içerikler ise yakında sunulacak olan watchOS 11.5, iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemeleriyle kullanıcılara ulaşacak.